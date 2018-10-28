У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
Сьогодні, 19:18
У Луцьку заборонили продаж алкогольних напоїв у дні проведення футбольних матчів на стадіоні «Авангард».
Відповідне розпорядження 4 квітня підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Відтак, у 2019 році у дні проведення футбольних матчів (за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу) заборонили продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.
За дотриманням заборони стежитимуть правоохоронці і муніципали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження 4 квітня підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Відтак, у 2019 році у дні проведення футбольних матчів (за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу) заборонили продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.
За дотриманням заборони стежитимуть правоохоронці і муніципали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
Сьогодні, 19:18
На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*
Сьогодні, 18:54