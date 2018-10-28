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У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів

У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
У Луцьку заборонили продаж алкогольних напоїв у дні проведення футбольних матчів на стадіоні «Авангард».

Відповідне розпорядження 4 квітня підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

Відтак, у 2019 році у дні проведення футбольних матчів (за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу) заборонили продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.

За дотриманням заборони стежитимуть правоохоронці і муніципали.

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Теги: алкоголь, матч, обмеження, футбол
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