Зубри, олені і рябчики: на Волині порахували лісових тварин





Про це інформує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.



Загалом в області нарахували 10 тисяч 872 копитних: 16 зубрів, 450 лосів, 451 олень благородний та 764 оленів плямистих, 7713 козуль, 10 ланей, 1468 кабанів.



На Волині також є 49 тисяч 651 хутрових: 33 тисячі 438 зайців-русаків, 5 тисяч 548 білок, 2 тисячі 234 лисиці, 30 вовків, 925 єнотовидних собак, 350 норок вільних та 764 норки американських, 663 видри, 1 тисяча 508 куниць кам’яних та 2 тисячі 139 куниць лісових, 1 тисяча 446 тхорів чорних, 606 горностаїв.



Окрім того, в області нараховують 12 тисяч 680 птахів: сірих куріпок – 9 тисяч 351, рябчиків – 3 тисячі 329.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території мисливських угідь Волинської області завершили проведення зимового обліку мисливської фауни.Про це інформує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.Загалом в області нарахували 10 тисяч 872 копитних: 16 зубрів, 450 лосів, 451 олень благородний та 764 оленів плямистих, 7713 козуль, 10 ланей, 1468 кабанів.На Волині також є 49 тисяч 651 хутрових: 33 тисячі 438 зайців-русаків, 5 тисяч 548 білок, 2 тисячі 234 лисиці, 30 вовків, 925 єнотовидних собак, 350 норок вільних та 764 норки американських, 663 видри, 1 тисяча 508 куниць кам’яних та 2 тисячі 139 куниць лісових, 1 тисяча 446 тхорів чорних, 606 горностаїв.Окрім того, в області нараховують 12 тисяч 680 птахів: сірих куріпок – 9 тисяч 351, рябчиків – 3 тисячі 329.

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