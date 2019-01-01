вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зубри, олені і рябчики: на Волині порахували лісових тварин

Зубри, олені і рябчики: на Волині порахували лісових тварин
На території мисливських угідь Волинської області завершили проведення зимового обліку мисливської фауни.

Про це інформує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Загалом в області нарахували 10 тисяч 872 копитних: 16 зубрів, 450 лосів, 451 олень благородний та 764 оленів плямистих, 7713 козуль, 10 ланей, 1468 кабанів.

На Волині також є 49 тисяч 651 хутрових: 33 тисячі 438 зайців-русаків, 5 тисяч 548 білок, 2 тисячі 234 лисиці, 30 вовків, 925 єнотовидних собак, 350 норок вільних та 764 норки американських, 663 видри, 1 тисяча 508 куниць кам’яних та 2 тисячі 139 куниць лісових, 1 тисяча 446 тхорів чорних, 606 горностаїв.

Окрім того, в області нараховують 12 тисяч 680 птахів: сірих куріпок – 9 тисяч 351, рябчиків – 3 тисячі 329.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, тварини, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Мені одній ці цифри здаються брехнею?
Відповісти
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*
Сьогодні, 18:54
Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Сьогодні, 18:43
Зубри, олені і рябчики: на Волині порахували лісових тварин
Сьогодні, 18:41
Лучанин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
На Волині цьогоріч під час пожеж врятували життя трьох людей
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
На Волині фермер незаконно використовує 40 гектарів лісу На Волині фермер незаконно використовує 40 гектарів лісу
Сьогодні, 15:59
У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби
03 квітень, 08:50
На Волині викрили спробу нелегально вивезти велику партію лісу до Нідерландів На Волині викрили спробу нелегально вивезти велику партію лісу до Нідерландів
01 квітень, 09:17
Лісівники Маневиччини ліквідували три сміттєзвалища. ФОТО «до» та «після» Лісівники Маневиччини ліквідували три сміттєзвалища. ФОТО «до» та «після»
26 березень, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
Сьогодні, 19:18
 1
На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*
Сьогодні, 18:54
 0
Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Сьогодні, 18:43
 0
Зубри, олені і рябчики: на Волині порахували лісових тварин
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8