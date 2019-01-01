Відомий телеведучий проаналізував результати виборів в контексті Луцька

Тарас Шкітер проаналізував підсумки першого туру виборів та дав свій прогноз на другий.



Як відомо, Володимир Зеленський здобув перемогу у першому турі президентських виборів, випередивши чинного главу держави Петра Порошенка вдвічі. У Луцьку він також переміг, проте зі значно меншим розривом,– пише ІА



«Це означає, що лучани, як і багато інших українців, хочуть швидких змін та не довіряють «старим» політикам. Разом із цим такі результати свідчать про те, що лучани розчаровані опозицією більше, ніж владою. Як доказ: результат Порошенка у Луцьку кращий за результати опозиціонерів (на мою думку, Зе не можна вважати опозиціонером, оскільки він абсолютно нове обличчя в політиці). Я вважаю, що прихильники Зеленського будуть значно вимогливішими до нього, якщо він стане президентом. Більша частина його електорату хоче рішучих змін, які миттєво покращать саме їхнє життя. Зробити такий економічний прорив буде надзвичайно складно, тому до парламенських виборів рівень довіри до Зеленського може змінитися», – зауважив Тарас Шкітер.



Натомість, зазначив він, для значної кількості прихильників Порошенка головне – щоб не стало гірше.



«Вони обпеклися надіями, які покладали при голосуванні за Віктора Ющенка і втікача Януковича, та не вірять у зміну влади на користь народу, а вважають, що життя покращиться лише для тих, хто добрався до влади, і тому асоціюють швидкі зміни і ставку на «темну конячку» з економічним занепадом і дестабілізацією. Роздумуючи про другий тур, варто зауважити, що раніше Луцьк практично завжди був «монолітний» у своїх вподобаннях і підтримував чи то Ющенка у 2004 році, чи Тимошенко у 2010 році, а нині ситуація кардинально інша. Припускаю, що другий тур президентських виборів розділить лучан на два окремі табори, і враховуючи, що незабаром парламентські вибори, «поляризація» буде посилюватися і рівень напруги зростатиме, що неодмінно негативно вплине на місто», – наголосив Тарас Шкітер.



Також, зауважив він, ускладнює ситуацію відсутність міського голови, який би мав об‘єднувати і «зшивати» розділених під впливом виборчого ажіотажу лучан назад в одну, дієву і монолітну команду.



«Підсумовуючи, скажу таке: можна ненавидіти владу і голосувати проти неї, але й не варто забувати попередніх виборів, коли ми неодноразово покладали надії на «нові обличчя» зі словами: «Гірше вже не буде», – сказав експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», продюсер і телеведучийпроаналізував підсумки першого туру виборів та дав свій прогноз на другий.Як відомо,здобув перемогу у першому турі президентських виборів, випередивши чинного главу державивдвічі. У Луцьку він також переміг, проте зі значно меншим розривом,– пише ІА «Конкурент» «Це означає, що лучани, як і багато інших українців, хочуть швидких змін та не довіряють «старим» політикам. Разом із цим такі результати свідчать про те, що лучани розчаровані опозицією більше, ніж владою. Як доказ: результат Порошенка у Луцьку кращий за результати опозиціонерів (на мою думку, Зе не можна вважати опозиціонером, оскільки він абсолютно нове обличчя в політиці). Я вважаю, що прихильники Зеленського будуть значно вимогливішими до нього, якщо він стане президентом. Більша частина його електорату хоче рішучих змін, які миттєво покращать саме їхнє життя. Зробити такий економічний прорив буде надзвичайно складно, тому до парламенських виборів рівень довіри до Зеленського може змінитися», – зауважив Тарас Шкітер.Натомість, зазначив він, для значної кількості прихильників Порошенка головне – щоб не стало гірше.«Вони обпеклися надіями, які покладали при голосуванні заі втікача, та не вірять у зміну влади на користь народу, а вважають, що життя покращиться лише для тих, хто добрався до влади, і тому асоціюють швидкі зміни і ставку на «темну конячку» з економічним занепадом і дестабілізацією. Роздумуючи про другий тур, варто зауважити, що раніше Луцьк практично завжди був «монолітний» у своїх вподобаннях і підтримував чи то Ющенка у 2004 році, чиу 2010 році, а нині ситуація кардинально інша. Припускаю, що другий тур президентських виборів розділить лучан на два окремі табори, і враховуючи, що незабаром парламентські вибори, «поляризація» буде посилюватися і рівень напруги зростатиме, що неодмінно негативно вплине на місто», – наголосив Тарас Шкітер.Також, зауважив він, ускладнює ситуацію відсутність міського голови, який би мав об‘єднувати і «зшивати» розділених під впливом виборчого ажіотажу лучан назад в одну, дієву і монолітну команду.«Підсумовуючи, скажу таке: можна ненавидіти владу і голосувати проти неї, але й не варто забувати попередніх виборів, коли ми неодноразово покладали надії на «нові обличчя» зі словами: «Гірше вже не буде», – сказав експерт.

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