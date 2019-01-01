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Московський патріархат звільнив волинського священика, який перейшов до ПЦУ

Московський патріархат звільнив волинського священика, який перейшов до ПЦУ
Настоятеля Свято-Покровської релігійної громади села Терешківці Горохівського району Василя Хомляка, який перейшов до Православної церкви України, звільнили у УПЦ МП.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

“Визначенням Нашим від 05 2019 року, згідно з поданим проханням, Ви звільняєтеся з посади настоятеля Свято-Покровської релігійної громади с. Терешківці Горохівського р-ну Волинської області та почисляєтеся за штат Волинської єпархії Української Православної Церкви”, — йдеться в указі єпископа Волинського та Луцького Нафанаїла.

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Теги: священик, МП
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