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У Нововолинську запустять пільгові маршрутки до дачних масивів

У Нововолинську запустять пільгові маршрутки до дачних масивів
З 15 квітня в Нововолинську розпочинаються перевезення пасажирів до дачних масивів по соціальних (пільгових) маршрутах.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Нововолинської міської ради у facebook, - пише Буг.

Зокрема пільговий транспорт курсуватиме з такими маршрутами:

(6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський –Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник»)

Відправлення в напрямку дачного масиву «Прикордонник»:

О 06:50 – з 6-го Мікрорайону (понеділок, середа, четвер);
О 07:50 з Пожежної площі (щоденно крім суботи та неділі);
О 08:05 – з Мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер).
Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Прикордонник»:

О 17:05 до Мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер);
О 18:20 до6-го Мікрорайону (понеділок, середа, четвер);
О 20:05 доПожежної площі (щоденно крім суботи та неділі).
(6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Шахтар»)

Відправлення в напрямку дачного масиву «Шахтар»:

О 06:50 – з 6-го Мікрорайону (вівторок, п’ятниця);
О 08:05 – з Мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця).
Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Шахтар»

О 17:05 до Мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)
О 18:20 до6-го Мікрорайону (вівторок, п’ятниця)
(АС Нововолинськ – селище Благодатне )

Відправлення:

з 6-го Мікрорайону о 06:20;
з Пожежної площі о 07:35, 17:25;
з мікрорайону Шахтарський о 09:00;
з селища Благодатне о 07:05; 08:15; 09:40 ; 18:05 (до м-ну Шахтарський);
з шахти №5 о 19:00 (до 6-го Мікрорайону ч/з Мікрорайон Шахтарський).
Рейси виконуються щоденно, крім суботи та неділі.

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Теги: Нововолинськ, маршрутки, пільги
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