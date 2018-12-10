У Нововолинську запустять пільгові маршрутки до дачних масивів





Про це повідомляє відділ інформаційної політики Нововолинської міської ради у facebook, - пише



Зокрема пільговий транспорт курсуватиме з такими маршрутами:



(6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський –Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник»)



Відправлення в напрямку дачного масиву «Прикордонник»:



О 06:50 – з 6-го Мікрорайону (понеділок, середа, четвер);

О 07:50 з Пожежної площі (щоденно крім суботи та неділі);

О 08:05 – з Мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер).

Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Прикордонник»:



О 17:05 до Мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер);

О 18:20 до6-го Мікрорайону (понеділок, середа, четвер);

О 20:05 доПожежної площі (щоденно крім суботи та неділі).

(6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Шахтар»)



Відправлення в напрямку дачного масиву «Шахтар»:



О 06:50 – з 6-го Мікрорайону (вівторок, п’ятниця);

О 08:05 – з Мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця).

Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Шахтар»



О 17:05 до Мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)

О 18:20 до6-го Мікрорайону (вівторок, п’ятниця)

(АС Нововолинськ – селище Благодатне )



Відправлення:



з 6-го Мікрорайону о 06:20;

з Пожежної площі о 07:35, 17:25;

з мікрорайону Шахтарський о 09:00;

з селища Благодатне о 07:05; 08:15; 09:40 ; 18:05 (до м-ну Шахтарський);

з шахти №5 о 19:00 (до 6-го Мікрорайону ч/з Мікрорайон Шахтарський).

Рейси виконуються щоденно, крім суботи та неділі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15 квітня в Нововолинську розпочинаються перевезення пасажирів до дачних масивів по соціальних (пільгових) маршрутах.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Нововолинської міської ради у facebook, - пише Буг Зокрема пільговий транспорт курсуватиме з такими маршрутами:(6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський –Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник»)Відправлення в напрямку дачного масиву «Прикордонник»:О 06:50 – з 6-го Мікрорайону (понеділок, середа, четвер);О 07:50 з Пожежної площі (щоденно крім суботи та неділі);О 08:05 – з Мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер).Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Прикордонник»:О 17:05 до Мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер);О 18:20 до6-го Мікрорайону (понеділок, середа, четвер);О 20:05 доПожежної площі (щоденно крім суботи та неділі).(6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Шахтар»)Відправлення в напрямку дачного масиву «Шахтар»:О 06:50 – з 6-го Мікрорайону (вівторок, п’ятниця);О 08:05 – з Мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця).Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Шахтар»О 17:05 до Мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)О 18:20 до6-го Мікрорайону (вівторок, п’ятниця)(АС Нововолинськ – селище Благодатне )Відправлення:з 6-го Мікрорайону о 06:20;з Пожежної площі о 07:35, 17:25;з мікрорайону Шахтарський о 09:00;з селища Благодатне о 07:05; 08:15; 09:40 ; 18:05 (до м-ну Шахтарський);з шахти №5 о 19:00 (до 6-го Мікрорайону ч/з Мікрорайон Шахтарський).Рейси виконуються щоденно, крім суботи та неділі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію