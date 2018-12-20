Волиняни «влітають» на гроші через «дзвінки з банку»
Сьогодні, 15:57
На Волині шахраї масово ошукують мешканців області, представляючись працівниками банку.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
До потерпілих телефонують зловмисники і, назвавшись працівниками банківських установ, під будь-яким приводом просять назвати персональні дані та реквізити карток.
Днями, повідомивши такі відомості шахраям, лучанин втратив 17 000 гривень, ще один – 15 000 гривень, мешканець Ковеля – 8900 гривень. Ще п’ятеро мешканців обласного центру Волині втратили менші суми – від 930 до понад 3300 гривень.
Як не стати жертвою шахраїв
Аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків, адже працівники банківських установ не проводять операцій у телефонному режимі. Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" – потелефонуйте у банк та з'ясуйте ситуацію.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
До потерпілих телефонують зловмисники і, назвавшись працівниками банківських установ, під будь-яким приводом просять назвати персональні дані та реквізити карток.
Днями, повідомивши такі відомості шахраям, лучанин втратив 17 000 гривень, ще один – 15 000 гривень, мешканець Ковеля – 8900 гривень. Ще п’ятеро мешканців обласного центру Волині втратили менші суми – від 930 до понад 3300 гривень.
Як не стати жертвою шахраїв
Аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків, адже працівники банківських установ не проводять операцій у телефонному режимі. Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" – потелефонуйте у банк та з'ясуйте ситуацію.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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