На Волині фермер незаконно використовує 40 гектарів лісу

Прокуратура Волині через суд вимагає визнати незаконними і скасувати рішення щодо передачі землі та визнати недійсними договори оренди, згідно з якими 77 га земель, серед яких і 40 га лісу, вартістю 100 мільйонів передали у користування фермерського господарства як землі сільськогосподарського призначення.Йдеться про територію в межах Копачівської сільської ради Рожищенського району, повідомляє прес-сулжба прокуратури Волинської області.Прокурори з'ясували, що внаслідок прийняття незаконних рішень ці землі незаконно вилучили із користування Державного підприємства "СЛАП "Рожищеагроліс" та змінили їхнє цільове призначення із земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення.Відтак, в суді прокурори наполягатимуть на поверненні земель до лісового фонду.