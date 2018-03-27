Від сьогодні на Волині посилено охоронятимуть бурштинові клондайки

Від сьогодні з початком потепління правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок у місцях можливого незаконного видобутку бурштину-сирцю в Маневицькому та Любешівському районах.Про це інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.Відтак, до забезпечення правопорядку в північних районах Волині долучилися військовослужбовці Нацгвардії України, роти поліції особливого призначення та патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь», а також підрозділ патрульної полії з охорони громадського порядку ТОР.Заступник начальника ГУНП в областіпроінспектував підрозділи правоохоронців, які забезпечують правопорядок у місцях можливих спроб незаконного видобутку бурштину, перевірив їх готовність до несення служби у весняний період, стан побутових умов у місцях дислокації.