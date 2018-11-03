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«Інвестор» запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом у ЖК «Струмочок». ФОТО*

«Інвестор» запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом у ЖК «Струмочок». ФОТО*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує ознайомитися із інтер’єром таунхаусу, який будують у ЖК «Струмочок».

Площа житла – 130 квадратних метрів.

Над втіленням стильного дизайну працювала студія isbelab.

Так, за допомогою віртуальної екскурсії можна ознайомитися з тим, як виглядає вітальня таунхаусу:



Також можна побачити простору та затишну спальню:



Нагадаємо, у ЖК «Струмочок» збудують сім котеджів, дизайн яких розробляли з врахуванням побажань користувачів (побажання висловлювались на сторінці забудовника у Фейсбуці).

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, Струмочок, таунхауси
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