«Інвестор» запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом у ЖК «Струмочок». ФОТО*
Сьогодні, 16:10
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує ознайомитися із інтер’єром таунхаусу, який будують у ЖК «Струмочок».
Площа житла – 130 квадратних метрів.
Над втіленням стильного дизайну працювала студія isbelab.
Так, за допомогою віртуальної екскурсії можна ознайомитися з тим, як виглядає вітальня таунхаусу:
Також можна побачити простору та затишну спальню:
Нагадаємо, у ЖК «Струмочок» збудують сім котеджів, дизайн яких розробляли з врахуванням побажань користувачів (побажання висловлювались на сторінці забудовника у Фейсбуці).
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Площа житла – 130 квадратних метрів.
Над втіленням стильного дизайну працювала студія isbelab.
Так, за допомогою віртуальної екскурсії можна ознайомитися з тим, як виглядає вітальня таунхаусу:
Також можна побачити простору та затишну спальню:
Нагадаємо, у ЖК «Струмочок» збудують сім котеджів, дизайн яких розробляли з врахуванням побажань користувачів (побажання висловлювались на сторінці забудовника у Фейсбуці).
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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