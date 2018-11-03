«Інвестор» запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом у ЖК «Струмочок». ФОТО*





Площа житла – 130 квадратних метрів.



Над втіленням стильного дизайну працювала студія isbelab.



Так, за допомогою віртуальної екскурсії можна ознайомитися з тим, як виглядає вітальня таунхаусу:







Також можна побачити простору та затишну спальню:







Нагадаємо, у ЖК «Струмочок» збудують сім котеджів, дизайн яких розробляли з врахуванням побажань користувачів (побажання висловлювались на сторінці забудовника у Фейсбуці).



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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