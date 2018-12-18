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УПЦ (МП) покарала священика з Волині через «ухилення в розкол»

УПЦ (МП) покарала священика з Волині через «ухилення в розкол»
Волинська єпархія УПЦ (МП) заборонила служити священику, який підтримав свою громаду у переході до Православної церкви України.

Відповідний указ підписав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.

Нагадаємо, 3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли рішення про перехід до ПЦУ.

"За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Брани Іоанну Ізаю.
УПЦ (МП) покарала священика з Волині через «ухилення в розкол»

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Теги: релігія, УПЦ (МП), ПЦУ
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