УПЦ (МП) покарала священика з Волині через «ухилення в розкол»





Відповідний указ підписав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.



Нагадаємо, 3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли



"За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Брани Іоанну Ізаю.



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