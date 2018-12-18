УПЦ (МП) покарала священика з Волині через «ухилення в розкол»
Сьогодні, 16:35
Волинська єпархія УПЦ (МП) заборонила служити священику, який підтримав свою громаду у переході до Православної церкви України.
Відповідний указ підписав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.
Нагадаємо, 3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
"За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Брани Іоанну Ізаю.
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Відповідний указ підписав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.
Нагадаємо, 3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
"За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Брани Іоанну Ізаю.
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