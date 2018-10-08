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Представники омбудсмена знайшли порушення у відділі поліції на Волині

Представники омбудсмена знайшли порушення у відділі поліції на Волині
Моніторингова група у складі регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області Віталія Єлова та громадського монітора Анни Кульчицької здійснила моніторинговий візит до Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Під час візиту виявили недоліки та порушень в сфері захисту прав людини, повідомляє прес-служба омбудсмена.

Зокрема, на вході у відділ поліції встановлений металічний пандус, проте без поручнів. Між його закінченням та полотном площадки є значна щілина, що позбавляє людей з інвалідністю доступу до приміщення поліції. Також кнопка виклику встановлена на висоті 150 см, що не дозволяє особам на візках скористатись нею. Громадська приймальня розміщена на першому поверсі, проте спуск до неї сходами не обладнаний пандусом. В приміщенні є два туалети, проте жоден з них не обладнаний пристосуваннями для людей з особливими потребами.

У вестибюлі відділу поліції є достатньо інформації для відвідувачів. Тут же знаходиться книга скарг та пропозицій. Водночасряд важливої інформації розміщено за бар’єром з електронним турнікетом та на значній висоті, що позбавляє відвідувачів скористатися нею. Зокрема, за бар’єром на недоступній для читання висоті розміщені графіки прийому громадян керівництвом органів Національної поліції. Скарги та заяви громадян, внесені в Книгу скарг і пропозицій не розглядаються в установлені строки, а заявники не повідомляються про результати їх розгляду.

У частині службових кабінетів немає табличок із зазначенням посад та прізвищ працівників, які в них працюють.

У відділенні немає кімнати для затриманих та кімнати проведення слідчих дій. Як наслідок, слідчі дії та інші передбачені законодавством заходи проводяться у не призначених для цього приміщеннях. Тоді як у відділі поліції пустують приміщення в яких колись знаходився ізолятор тимчасового тримання.

У відділенні немає наказу про призначення відповідального за перебування затриманих, що є порушенням вимог ст.212 КПК України. Хоча така особа є, але вона діє лише на підставі посадової інструкції. Зазначена особа не складає щоденні письмові звіти про дотримання прав затриманої особи, також нею не ведеться Книга обліку всіх дій, що проводяться із залученням затриманого.

Не створено умов для проведення конфіденційних побачень затриманих осіб із захисниками, оскільки спеціальні приміщення, передбачені відповідним відомчим наказом МВС, відсутні.

На вході до будівлі, на подвір’ї приміщення з тильної сторони та всередині приміщення встановлені камери відеоспостереження. Проте попередження про відеозйомку встановлено лише під однією камерою у вестибюлі. У відділені відсутній пристрій для архівації інформації з камер відеоспостереження.

Мають місце і інші недоліки. У відділі поліції відсутній відповідальний з надання домедичної допомоги. На час візиту були відсутні кварцові лампи. Термін зберігання значної частини медикаментів в аптечках давно сплив.

Також монітори констатують неналежну роботу з персоналом щодо недопущення фактів катування та нелюдського поводження, оскільки вимоги щодо заборони катувань та нелюдського поводження не включені до посадових інструкцій персоналу.

За результатами моніторингового візиту відповідний звіт разом із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків направлять до відповідних органів Національної поліції України.

Представники омбудсмена знайшли порушення у відділі поліції на Волині
Представники омбудсмена знайшли порушення у відділі поліції на Волині
Представники омбудсмена знайшли порушення у відділі поліції на Волині
Представники омбудсмена знайшли порушення у відділі поліції на Волині

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Теги: поліція, порушення, омбудсмен, Волинь
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А ви побільше машин купляйте, вартість яких складає 50 000$
Це з однієї машини такий ремонт можна зробити, полагодити старі автомобілі, щей заправити...
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