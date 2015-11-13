«Дебатів на стадіоні не буде. Це не формат, це не шоу-бізнес», – луцький політолог
Сьогодні, 16:52
Ймовірно, дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком не відбудуться. А якщо й відбудуться, то не дуже вплинуть на вибір українців.
Про це говорили в ефірі ток-шоу Протилежний Погляд 4 квітня, пише видання "Конкурент".
"Я вважаю, що дебати не відбудуться. Тут закономірна ситуація, коли людина відчуває себе лідером. Він (Володимир Зеленський – ред.) вирішив потролити, і буде тролити на цьому безкінечно. Адже це його поле, він це вміє досконало. Буде віджартовуватися, відтягувати крок. Це не будуть дебати, я знаю, що таке виступ на сцені, це не буде дискусія, це буде битва лозунгів. Це буде не те, чого хоче суспільство. Є реально великий пласт людей, яким треба почути глибину, думку, позицію. І цього в нас не буде", – зазначив керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця.
Політолог Тарас Літковець також переконаний, що дебати на стадіоні не відбудуться, адже це неформат. До того ж, дебати несуттєво вплинуть на вибір українців.
"Згадаймо дебати Ющенка і Януковича. Дивилися десятки мільйонів людей, транспорт в містах не їздив, але переміг Янукович. Людина обрала – і все. Зеленський показує, що він справді шоумен, він хоче сцени, стадіону, хоча це не формат для дискусії. Законом визначено, що це мусить бути канал суспільного мовлення. Я здивований, що Президент погодився на дебати на стадіоні. Я вважаю, що дебатів на стадіоні не буде. Це не формат, це не шоу-бізнес", – розповів він.
Натомість журналіст Юрій Ричук зауважив, що люди, яким потрібна серйозна дискусія, вже визначилися із вибором. А ті, хто може передумати, їм якраз і цікаве шоу.
Своєю чергою журналіст Святослав Зелінський запевнив, що не визначився, за кого голосувати в другому турі виборів. І дебати на його вибір могли б вплинути.
"Неважливо, хто що зробить чи хто що скаже, але у всьому цивілізованому світі, як вінець демократії, при обранні когось проводять дебати. Це потрібно. Адже цивілізований світ, який живе в 100 разів краще за нас, робить це, і нам треба це робити", – наголосив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК "Олімпійський". Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського.
Більше того, Зеленський та Порошенко здали аналізи на вміст у крові алкоголю та наркотиків перед другим туром виборів. Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.
Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.
Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.
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Про це говорили в ефірі ток-шоу Протилежний Погляд 4 квітня, пише видання "Конкурент".
"Я вважаю, що дебати не відбудуться. Тут закономірна ситуація, коли людина відчуває себе лідером. Він (Володимир Зеленський – ред.) вирішив потролити, і буде тролити на цьому безкінечно. Адже це його поле, він це вміє досконало. Буде віджартовуватися, відтягувати крок. Це не будуть дебати, я знаю, що таке виступ на сцені, це не буде дискусія, це буде битва лозунгів. Це буде не те, чого хоче суспільство. Є реально великий пласт людей, яким треба почути глибину, думку, позицію. І цього в нас не буде", – зазначив керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця.
Політолог Тарас Літковець також переконаний, що дебати на стадіоні не відбудуться, адже це неформат. До того ж, дебати несуттєво вплинуть на вибір українців.
"Згадаймо дебати Ющенка і Януковича. Дивилися десятки мільйонів людей, транспорт в містах не їздив, але переміг Янукович. Людина обрала – і все. Зеленський показує, що він справді шоумен, він хоче сцени, стадіону, хоча це не формат для дискусії. Законом визначено, що це мусить бути канал суспільного мовлення. Я здивований, що Президент погодився на дебати на стадіоні. Я вважаю, що дебатів на стадіоні не буде. Це не формат, це не шоу-бізнес", – розповів він.
Натомість журналіст Юрій Ричук зауважив, що люди, яким потрібна серйозна дискусія, вже визначилися із вибором. А ті, хто може передумати, їм якраз і цікаве шоу.
Своєю чергою журналіст Святослав Зелінський запевнив, що не визначився, за кого голосувати в другому турі виборів. І дебати на його вибір могли б вплинути.
"Неважливо, хто що зробить чи хто що скаже, але у всьому цивілізованому світі, як вінець демократії, при обранні когось проводять дебати. Це потрібно. Адже цивілізований світ, який живе в 100 разів краще за нас, робить це, і нам треба це робити", – наголосив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК "Олімпійський". Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського.
Більше того, Зеленський та Порошенко здали аналізи на вміст у крові алкоголю та наркотиків перед другим туром виборів. Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.
Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.
Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.
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