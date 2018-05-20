Позичене авто і станція техобслуговування дружини: чим багатий волинський суддя

Іван Сіліч разом з дружиною будує будинок та господарські споруди, має землю та авто у користуванні, а також станцію технічного обслуговування дружини.



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Суддя вказав, що зареєстрований у смт. Колки Маневицького району, а фактично проживає у селі Зміїнець Луцького району. Із 2008 року суддя має 12 соток землі у селі Рованці Луцького району, із 2012 – 12 соток землі у селі Зміїнець, із 2013 – 8 соток у селі Кременець Рожищенського району.



У минулому році суддя декларував, що із 2017 року безплатно користується у Зміїнці житловим будинком площею 264 м. кв. та 10 сотками землі – майно належить Ірині Роїк, у 2016 році суддя вказував, що з 2005 року 50 % цього будинку належить його дочці Любов Сіліч та ще 50 % – дочці Анні Сіліч. Так само ці ж дочки з 2012 року мали ділянку площею 10 соток теж у Зміїнці, а у судді було ще з 2013 року три земельні ділянки площею 21,68 соток, площею 21,66 соток та площею 21,64 соток у селі Копачівка Рожищенського району. Однак зараз цього майна у декларації немає.



Дружина Оксана Сіліч із 2006 року має земельну ділянку площею 10 соток у Зміїнці, із 2011 року – СТО площею 356,1 м. кв. та ще 10 соток землі. У 2018 році вона придбала ще 10 соток у селі Зміїнець вартістю 71,52 тисячі гривень.



У Зміїнці з 2017 року дружина будує будинок площею 136 м. кв., а суддя зводить господарську споруду площею 144 м. кв.



Із 2013 року суддя користується авто «MITSUBISHI COLT» 2010 року випуску, яке належить Тамарі Сіліч.



На своїй посаді Іван Сіліч у 2018 році отримав 404,766 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 60 тисяч доходу від надання майна в оренду для Назара Романюка. Готівки ні суддя, ні члени його сім’ї не декларують.



Для порівняння, у 2017 році суддя отримав 325,932 тисячі гривень зарплати. Дочка Любов Сіліч отримала 417,275 тисячі гривень доходу від продажу нерухомості для Ірини Роїк. А дружина отримала 500 тисяч гривень у подарунок від Любов Манькут, яка є яка є співвласницею ТзОВ «Кафе Любисток 6», зареєстроване у Луцьку. Готівкою Оксана Сіліч мала тоді 100 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Рожищенського районного суду Волинської областіразом з дружиною будує будинок та господарські споруди, має землю та авто у користуванні, а також станцію технічного обслуговування дружини.Про це повідомляє ВолиньOnline Суддя вказав, що зареєстрований у смт. Колки Маневицького району, а фактично проживає у селі Зміїнець Луцького району. Із 2008 року суддя має 12 соток землі у селі Рованці Луцького району, із 2012 – 12 соток землі у селі Зміїнець, із 2013 – 8 соток у селі Кременець Рожищенського району.У минулому році суддя декларував, що із 2017 року безплатно користується у Зміїнці житловим будинком площею 264 м. кв. та 10 сотками землі – майно належить Ірині Роїк, у 2016 році суддя вказував, що з 2005 року 50 % цього будинку належить його дочці Любов Сіліч та ще 50 % – дочці Анні Сіліч. Так само ці ж дочки з 2012 року мали ділянку площею 10 соток теж у Зміїнці, а у судді було ще з 2013 року три земельні ділянки площею 21,68 соток, площею 21,66 соток та площею 21,64 соток у селі Копачівка Рожищенського району. Однак зараз цього майна у декларації немає.Дружина Оксана Сіліч із 2006 року має земельну ділянку площею 10 соток у Зміїнці, із 2011 року – СТО площею 356,1 м. кв. та ще 10 соток землі. У 2018 році вона придбала ще 10 соток у селі Зміїнець вартістю 71,52 тисячі гривень.У Зміїнці з 2017 року дружина будує будинок площею 136 м. кв., а суддя зводить господарську споруду площею 144 м. кв.Із 2013 року суддя користується авто «MITSUBISHI COLT» 2010 року випуску, яке належить Тамарі Сіліч.На своїй посаді Іван Сіліч у 2018 році отримав 404,766 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 60 тисяч доходу від надання майна в оренду для Назара Романюка. Готівки ні суддя, ні члени його сім’ї не декларують.Для порівняння, у 2017 році суддя отримав 325,932 тисячі гривень зарплати. Дочка Любов Сіліч отримала 417,275 тисячі гривень доходу від продажу нерухомості для Ірини Роїк. А дружина отримала 500 тисяч гривень у подарунок від Любов Манькут, яка є яка є співвласницею ТзОВ «Кафе Любисток 6», зареєстроване у Луцьку. Готівкою Оксана Сіліч мала тоді 100 тисяч гривень.

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