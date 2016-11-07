вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту. ВІДЕО

Лучанин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту. ВІДЕО
Луцький відеорежисер Антон Аношин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту "Ціна ритму".

Прем'єра кліпу на композицію MVP відбулася 5 квітня, - пише Таблоїд Волині.

"Відео було зняте у Львові, де репери гордо пройшлись містом «рухом пінгвіна» та заразили купу людей своїм вайбом. Отакі двіжі знімали у Львові", - поділився на своїй сторінці у Facebook Антон Аношин.

Довідково: «Ціна́ Ри́тму» — реп-гурт, утворений симбіозом двох команд з різних міст: Калуш та Львів. Співпрацювали разом з 2010 року, а через рік було вирішено переформуватись в повноцінний бенд. Переможці фестивалів, батлів, активні учасники дійств у хіп-хоп середовищі.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Антон Аношин, гурт, кліп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Сьогодні, 18:43
Зубри, олені і рябчики: на Волині порахували лісових тварин
Сьогодні, 18:41
Лучанин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
На Волині цьогоріч під час пожеж врятували життя трьох людей
Сьогодні, 18:18
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Луцький «Фіолет» презентував новий кліп Луцький «Фіолет» презентував новий кліп
07 листопад, 2016, 10:59
DZIDZIO перевдягнувся в огірок і залицявся до капусти. ВІДЕО DZIDZIO перевдягнувся в огірок і залицявся до капусти. ВІДЕО
06 жовтень, 2016, 06:15
У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»* У «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное»*
10 березень, 20:02
Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy
05 березень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
Сьогодні, 19:18
 1
«Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради
Сьогодні, 19:33
 0
На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*
Сьогодні, 18:54
 0
Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8