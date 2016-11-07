Лучанин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту. ВІДЕО

Антон Аношин зняв кліп для відомого львівського реп-гурту "Ціна ритму".



Прем'єра кліпу на композицію MVP відбулася 5 квітня, - пише



"Відео було зняте у Львові, де репери гордо пройшлись містом «рухом пінгвіна» та заразили купу людей своїм вайбом. Отакі двіжі знімали у Львові", - поділився на своїй сторінці у Facebook Антон Аношин.



Довідково: «Ціна́ Ри́тму» — реп-гурт, утворений симбіозом двох команд з різних міст: Калуш та Львів. Співпрацювали разом з 2010 року, а через рік було вирішено переформуватись в повноцінний бенд. Переможці фестивалів, батлів, активні учасники дійств у хіп-хоп середовищі.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відеорежисерзняв кліп для відомого львівського реп-гурту "Ціна ритму".Прем'єра кліпу на композицію MVP відбулася 5 квітня, - пише Таблоїд Волині "Відео було зняте у Львові, де репери гордо пройшлись містом «рухом пінгвіна» та заразили купу людей своїм вайбом. Отакі двіжі знімали у Львові", - поділився на своїй сторінці у Facebook Антон Аношин.Довідково: «Ціна́ Ри́тму» — реп-гурт, утворений симбіозом двох команд з різних міст: Калуш та Львів. Співпрацювали разом з 2010 року, а через рік було вирішено переформуватись в повноцінний бенд. Переможці фестивалів, батлів, активні учасники дійств у хіп-хоп середовищі.Головне фото - ілюстративне.

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