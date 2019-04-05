Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Сьогодні, 18:43
Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.
Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook, - пише Обозреватель.
Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.
Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.
При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.
Помітна різниця і в підписах виконавця – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.
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Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook, - пише Обозреватель.
Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.
Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.
При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.
Помітна різниця і в підписах виконавця – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.
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і в автомобілі Коломойського випадково приїхав, бо велосипед зламався.
і масажист, який грав у Сватах і брав аналізи, випадково там працює.
і кінцевий бенефіціар клініки, де брались аналізи, випадково живе у Москві.
і зразки сечі, волосся та нігтів випадково Володя не захотів здавати.