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Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»

Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.

Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook, - пише Обозреватель.

Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.

Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.

При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.

Помітна різниця і в підписах виконавця – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.
Дата забору - 2 квітня
Дата забору - 2 квітня
Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»
Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»


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Теги: Володимир Зеленський, кандидат, аналізи
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Коментарі 3
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Ну помилились з датою при наборі на комп'ютері, що - відразу сенсацію робити? Відразу видно, що хапаються за все, за любе-рябе аби очорнити кандидата!
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2 і 5 настільки близько на клавіатурі розташовані, що не помилитись дуже тяжко.
і в автомобілі Коломойського випадково приїхав, бо велосипед зламався.
і масажист, який грав у Сватах і брав аналізи, випадково там працює.
і кінцевий бенефіціар клініки, де брались аналізи, випадково живе у Москві.
і зразки сечі, волосся та нігтів випадково Володя не захотів здавати.
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Вже роз'яснення є, а у вас "топ-новина" :)
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