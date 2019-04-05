Зеленський оскандалився через аналізи «заднім числом»

Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.



Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook, - пише



Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.



Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.



При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.



Помітна різниця і в підписах виконавця – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.

Дата забору - 2 квітня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат у президентипоказав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook, - пише Обозреватель Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.Помітна різниця і в підписах виконавця – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.

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