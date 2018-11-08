Поїхала на ринок і не повернулася: на Волині розшукують неповнолітню дівчину. ФОТО

Чижук Ірина Миколаївна 2004 року народження, жителька села Озеро Ківерцівського району, поїхала у місто Ківерці на ринок та по даний час додому не повернулась.



Про це у Інна Остапович.



"Була одягнена: куртка бежевого кольору, спідниця чорного кольору, черевики шкіряні темно-червоного кольору, без головного убору.



Прикмети неповнолітньої: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне середньої довжини (стрижка типу «каре»).



При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітньої", - йдеться в дописі.



Прохання повідомити за номером 102 або 0504845270







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 березня 2019 року близько 8.30 год. неповнолітня2004 року народження, жителька села Озеро Ківерцівського району, поїхала у місто Ківерці на ринок та по даний час додому не повернулась.Про це у facebook повідомляє начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області"Була одягнена: куртка бежевого кольору, спідниця чорного кольору, черевики шкіряні темно-червоного кольору, без головного убору.Прикмети неповнолітньої: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне середньої довжини (стрижка типу «каре»).При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітньої", - йдеться в дописі.Прохання повідомити за номеромабо

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