Поїхала на ринок і не повернулася: на Волині розшукують неповнолітню дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:34
31 березня 2019 року близько 8.30 год. неповнолітня Чижук Ірина Миколаївна 2004 року народження, жителька села Озеро Ківерцівського району, поїхала у місто Ківерці на ринок та по даний час додому не повернулась.
Про це у facebook повідомляє начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
"Була одягнена: куртка бежевого кольору, спідниця чорного кольору, черевики шкіряні темно-червоного кольору, без головного убору.
Прикмети неповнолітньої: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне середньої довжини (стрижка типу «каре»).
При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітньої", - йдеться в дописі.
Прохання повідомити за номером 102 або 0504845270
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Про це у facebook повідомляє начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
"Була одягнена: куртка бежевого кольору, спідниця чорного кольору, черевики шкіряні темно-червоного кольору, без головного убору.
Прикмети неповнолітньої: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне середньої довжини (стрижка типу «каре»).
При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітньої", - йдеться в дописі.
Прохання повідомити за номером 102 або 0504845270
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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