Через борг за тепло у місті на Волині відключатимуть гарячу воду





Про це розповів директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго»

Анатолій Гаврилюк, – повідомляє



Підприємство може не отримати номінації на газ, а відтак про постачання гарячої води і не йдеться.



«Підприємство не заплатило за газ 43 мільйони гривень. Безумовно, вже газовики сказали: «Вибачте, але при такій заборгованості ми вам газу не дамо». Через це по закінченні опалювального періоду, я передбачаю, що прийдуть і опломбують, як у попередні роки, наші газові мережі на ГРП і безумовно подачі теплової енергії не буде», – наголосив Гаврилюк.



42 мільйони – це рекордний борг в історії «Теплокомуненерго». Гаврилюк звертається до мешканців міста із проханням заплатити за спожитий ресурс.

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