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Через борг за тепло у місті на Волині відключатимуть гарячу воду

Через борг за тепло у місті на Волині відключатимуть гарячу воду
Разом із припиненням опалювального сезону в Нововолинську, скоріш за все, відключатимуть і гаряче водопостачання. Причина – заборгованість населення міста за тепло – 42 мільйони гривень .

Про це розповів директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго»
Анатолій Гаврилюк, – повідомляє Нововолинськ.com.ua.

Підприємство може не отримати номінації на газ, а відтак про постачання гарячої води і не йдеться.

«Підприємство не заплатило за газ 43 мільйони гривень. Безумовно, вже газовики сказали: «Вибачте, але при такій заборгованості ми вам газу не дамо». Через це по закінченні опалювального періоду, я передбачаю, що прийдуть і опломбують, як у попередні роки, наші газові мережі на ГРП і безумовно подачі теплової енергії не буде», – наголосив Гаврилюк.

42 мільйони – це рекордний борг в історії «Теплокомуненерго». Гаврилюк звертається до мешканців міста із проханням заплатити за спожитий ресурс.

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Теги: гаряча вода, газ, тепло, борг, відключення, Нововолинськ
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