На Волині проходить фінал всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»





Вчора у народному домі “Просвіта” відбулось урочисте відкриття освітянських змагань. 24 кращих педагоги з різних регіонів України приїхали у наше місто і виборюватимуть почесний титул.







Свою майстерність вони демонструватимуть у НВК№11. Саме цьому навчальному закладу випала можливість попрацювати з найкреативнішими та найуспішнішими географами України.







Привітав освітян перший заступник міського голови Михайло Гетьман:



“Дуже приємно, що такий конкурс відбувається саме у Ковелі. Наше місто славиться талановитими педагогами, ми маємо багато напрацювать в освітянській сфері. Думаю, що ви все оціните і побачите. А час проведений у географічному центрі Волині подарує вам безліч приємних вражень та позитивних емоцій”.







Про те, що у Ковелі радіють гостям говорив начальник управління освіти Віктор Бичковський. Він зазначив, що це велика честь приймати конкурс такого рівня. У місті прагнули створити найкращі умови для проведення фіналу, подбали, аби усім комфортно працювалося.







Вітання від Міністра освіти та науки Лілії Гриневич присутнім передала голова журі, завідувач кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор Людмила Даценко.



Надзвичайно теплий прийом учасникам, оганізаторам підготували освітяни нашого міста. Кращі учнівські колективи представили свою творчість. На згадку про Ковель усі учасники отримали подарунки та обереги.







Конкурс «Учитель року» – це професійне змагання кращих освітян України. Щоб потрапити у фінал необхідні були не тільки ґрунтовні знання предмету, досконале володіння методикою його викладання, а й наполегливість, міцний характер, воля до перемоги. Фінал триватиме 9 днів. Після чого ми і довідаємось ім’я “Вчителя року — 2019”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковель вперше приймає фінальний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Географія». Як відбувалося відкриття конкурсу повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.Вчора у народному домі “Просвіта” відбулось урочисте відкриття освітянських змагань. 24 кращих педагоги з різних регіонів України приїхали у наше місто і виборюватимуть почесний титул.Свою майстерність вони демонструватимуть у НВК№11. Саме цьому навчальному закладу випала можливість попрацювати з найкреативнішими та найуспішнішими географами України.Привітав освітян перший заступник міського голови“Дуже приємно, що такий конкурс відбувається саме у Ковелі. Наше місто славиться талановитими педагогами, ми маємо багато напрацювать в освітянській сфері. Думаю, що ви все оціните і побачите. А час проведений у географічному центрі Волині подарує вам безліч приємних вражень та позитивних емоцій”.Про те, що у Ковелі радіють гостям говорив начальник управління освіти. Він зазначив, що це велика честь приймати конкурс такого рівня. У місті прагнули створити найкращі умови для проведення фіналу, подбали, аби усім комфортно працювалося.Вітання від Міністра освіти та наукиприсутнім передала голова журі, завідувач кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професорНадзвичайно теплий прийом учасникам, оганізаторам підготували освітяни нашого міста. Кращі учнівські колективи представили свою творчість. На згадку про Ковель усі учасники отримали подарунки та обереги.Конкурс «Учитель року» – це професійне змагання кращих освітян України. Щоб потрапити у фінал необхідні були не тільки ґрунтовні знання предмету, досконале володіння методикою його викладання, а й наполегливість, міцний характер, воля до перемоги. Фінал триватиме 9 днів. Після чого ми і довідаємось ім’я “Вчителя року — 2019”.

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