Показали, як відремонтували поліклініку у Ковелі. ФОТО





Капітальний ремонт зроблено за рахунок субвенції з державного бюджету. Ці кошти МТМО отримало від Національної служби здоров’я України у відповідності до кількості підписаних декларацій з сімейними лікарями, терапевтами. На сьогодні угоди уклали майже 80% ковельчан. Нагадаємо, що раніше завдяки цьому були придбані автомобілі для МТМО.



Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Кубай розповів, що відремонтовано шість кабінетів для сімейних лікарів, кабінети завідуючого, головної медсестри та онкопрофоглядів. Також придбані нові меблі, комп’ютерна техніка, медичне обладнання.



- Для нас, працівників, це значний крок вперед. Тепер кожен лікар має у своєму розпорядженні новий комп’ютер, електрокардіограф, препарат для визначення цукру крові та інше обладнання. Це і зручності для наших пацієнтів, - таку думку висловила сімейний лікар Юлія Мокійчук.









Міський голова Олег Кіндер теж оглянув нові кабінети. Спілкуючись з медиками, він вкотре їм подякував за роботу та наголосив, що міська влада і надалі буде підтримувати розвиток медичної галузі. У нинішньому році з місцевого бюджету спрямовується значна сума коштів на ремонтні роботи та обладнання.









Зокрема, вони будуть використані на оновлення четвертого поверху пологового будинку (там розташовані – реанімаційне відділення, операційна акушерська, пологові зали). Виділяються гроші на влаштування там дитячої поліклініки, поліпшення умов у дитячій лікарні.



- Нещодавно відбувся інвестиційний конкурс на будівництво багатоквартирного 5-поверхового житлового будинку на вулиці вул. Володимира Кияна, 70-б (третя секція). Його виграла волинська компанія. Після здачі об’єкта в експлуатацію частину першого поверху буде передано МТМО для облаштування там амбулаторії первинної медичної допомоги, - повідомив міський голова.







Головний лікар МТМО Олег Самчук каже, що роботи у поліклініці продовжаться. Також за кошти Світового банку у Ковелі ведеться реконструкція приміщень, які надало місто, на вулиці 40 років Перемоги та Відродження. Там згодом теж будуть відкриті амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги. У перспективі, для зручності мешканців, вони з’являться у кожному мікрорайоні Ковеля.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі презентували частину оновленого приміщення поліклініки на вулиці Театральній,16 (2 поверх амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1). Повідомляє сайт Ковельської міської ради.Капітальний ремонт зроблено за рахунок субвенції з державного бюджету. Ці кошти МТМО отримало від Національної служби здоров’я України у відповідності до кількості підписаних декларацій з сімейними лікарями, терапевтами. На сьогодні угоди уклали майже 80% ковельчан. Нагадаємо, що раніше завдяки цьому були придбані автомобілі для МТМО.Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомогирозповів, що відремонтовано шість кабінетів для сімейних лікарів, кабінети завідуючого, головної медсестри та онкопрофоглядів. Також придбані нові меблі, комп’ютерна техніка, медичне обладнання.- Для нас, працівників, це значний крок вперед. Тепер кожен лікар має у своєму розпорядженні новий комп’ютер, електрокардіограф, препарат для визначення цукру крові та інше обладнання. Це і зручності для наших пацієнтів, - таку думку висловила сімейний лікарМіський головатеж оглянув нові кабінети. Спілкуючись з медиками, він вкотре їм подякував за роботу та наголосив, що міська влада і надалі буде підтримувати розвиток медичної галузі. У нинішньому році з місцевого бюджету спрямовується значна сума коштів на ремонтні роботи та обладнання.Зокрема, вони будуть використані на оновлення четвертого поверху пологового будинку (там розташовані – реанімаційне відділення, операційна акушерська, пологові зали). Виділяються гроші на влаштування там дитячої поліклініки, поліпшення умов у дитячій лікарні.- Нещодавно відбувся інвестиційний конкурс на будівництво багатоквартирного 5-поверхового житлового будинку на вулиці вул. Володимира Кияна, 70-б (третя секція). Його виграла волинська компанія. Після здачі об’єкта в експлуатацію частину першого поверху буде передано МТМО для облаштування там амбулаторії первинної медичної допомоги, - повідомив міський голова.Головний лікар МТМО Олег Самчук каже, що роботи у поліклініці продовжаться. Також за кошти Світового банку у Ковелі ведеться реконструкція приміщень, які надало місто, на вулиці 40 років Перемоги та Відродження. Там згодом теж будуть відкриті амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги. У перспективі, для зручності мешканців, вони з’являться у кожному мікрорайоні Ковеля.

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