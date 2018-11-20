Через зникнення «євробляхерів» на волинсько-польському кордоні сутєєво зменшився потік автомобілів





Про це повідомила



В основному така ситуація спостерігається через зменшення курсування «євробляхерів» та учасників малого прикордонного руху на кордоні з ЄС. Тому подорожі через кордон наразі стали більш комфортними та займають значно менше часу.



Також Державна прикордонна служба повідомляє, що для більш комфортної поїздки подорожувальники на автомобілях повинні мати страховий сертифікат міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», який є обов’язковим для перетину кордону. Їх наявність прикордонники перевіряють в автоматичному режимі, адже з 11 лютого 2019 року всі автомобільні пункти пропуску на державному кордоні підключено до бази даних.



Водночас, окрім покладених на Держприкордонслужбу завдань з контролю за наявністю у власників транспортних засобів страхового сертифіката «Зелена карта», охоронці кордону виявляють страхові сертифікати з ознаками підробки та передають їх територіальним органам МВС для вжиття заходів відповідно до законодавства.



Зазначимо, що від початку запровадження на державному кордоні Міжнародної системи через відсутність страхових сертифікатів прикордонники не пропустили понад 5,3 тисячі транспортних засобів, виявили 51 підроблений та 72 недійсних сертифікати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пропуск осіб через кордон у першому кварталі залишився на рівні минулого року, то щодо транспорту за аналогічний період – є зниження потоку на 460 тисяч автомобілів.Про це повідомила прес-служба ДПС України.В основному така ситуація спостерігається через зменшення курсування «євробляхерів» та учасників малого прикордонного руху на кордоні з ЄС. Тому подорожі через кордон наразі стали більш комфортними та займають значно менше часу.Також Державна прикордонна служба повідомляє, що для більш комфортної поїздки подорожувальники на автомобілях повинні мати страховий сертифікат міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», який є обов’язковим для перетину кордону. Їх наявність прикордонники перевіряють в автоматичному режимі, адже з 11 лютого 2019 року всі автомобільні пункти пропуску на державному кордоні підключено до бази даних.Водночас, окрім покладених на Держприкордонслужбу завдань з контролю за наявністю у власників транспортних засобів страхового сертифіката «Зелена карта», охоронці кордону виявляють страхові сертифікати з ознаками підробки та передають їх територіальним органам МВС для вжиття заходів відповідно до законодавства.Зазначимо, що від початку запровадження на державному кордоні Міжнародної системи через відсутність страхових сертифікатів прикордонники не пропустили понад 5,3 тисячі транспортних засобів, виявили 51 підроблений та 72 недійсних сертифікати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію