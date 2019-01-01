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На Волині поменшало злісних неплатників аліментів. ВІДЕО

На Волині поменшало злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
Цього року злісних неплатників аліментів на Волині стало на 20 відсотків менше.

Таку статистику наводить Головне управління юстиції в області, - повідомляє 12 канал.

За три місяці недобросовісні батьки вже сплатили понад 16 мільйонів гривень. Це заборгованість із штрафними санкціями. У березні – найбільше – понад шість мільйонів.

В головному управлінні юстиції стверджують, що програма Міністерства «Чужих дітей не буває» – спрацювала дієво. Батьки стали більш свідомими, щоправда під впливом обмежувальних заходів.

У березні ще 146 батьків подали на аліменти своїх колишніх половинок. Нині в області виконуються понад 11 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів.


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Теги: аліменти, гроші, стягнення, виконавча служба
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