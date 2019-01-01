На Волині поменшало злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
05 квітень, 23:23
Цього року злісних неплатників аліментів на Волині стало на 20 відсотків менше.
Таку статистику наводить Головне управління юстиції в області, - повідомляє 12 канал.
За три місяці недобросовісні батьки вже сплатили понад 16 мільйонів гривень. Це заборгованість із штрафними санкціями. У березні – найбільше – понад шість мільйонів.
В головному управлінні юстиції стверджують, що програма Міністерства «Чужих дітей не буває» – спрацювала дієво. Батьки стали більш свідомими, щоправда під впливом обмежувальних заходів.
У березні ще 146 батьків подали на аліменти своїх колишніх половинок. Нині в області виконуються понад 11 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів.
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Таку статистику наводить Головне управління юстиції в області, - повідомляє 12 канал.
За три місяці недобросовісні батьки вже сплатили понад 16 мільйонів гривень. Це заборгованість із штрафними санкціями. У березні – найбільше – понад шість мільйонів.
В головному управлінні юстиції стверджують, що програма Міністерства «Чужих дітей не буває» – спрацювала дієво. Батьки стали більш свідомими, щоправда під впливом обмежувальних заходів.
У березні ще 146 батьків подали на аліменти своїх колишніх половинок. Нині в області виконуються понад 11 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів.
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