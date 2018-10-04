На Волині другокласник бігав із ножем по школі – ЗМІ
Сьогодні, 00:25
В одній із нововолинських шкіл сьогодні трапилася прикра пригода. Другокласник на перерві витяг ніж і ганявся за іншими учнями.
Дівчатка ховались у гардеробі. Хлопчики теж налякалися, - повідомляє Радар.
Зрештою, наспіла прибиральниця й забрала в малого ніж.
Родина цілком благополучна, має власний бізнес. Тато й мама хлопчини вже принесли вибачення за цей інцидент.
Однак батьки його однокласників стурбовані, бо це не вперше малий поводиться неадекватно. Можливо, саме тому його нещодавно й перевели у цей клас.
Батьки учнів вирішили не розголошувати номер школи та інші деталі, але хочуть бути почутими. Безпека дітей – над усе.
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Дівчатка ховались у гардеробі. Хлопчики теж налякалися, - повідомляє Радар.
Зрештою, наспіла прибиральниця й забрала в малого ніж.
Родина цілком благополучна, має власний бізнес. Тато й мама хлопчини вже принесли вибачення за цей інцидент.
Однак батьки його однокласників стурбовані, бо це не вперше малий поводиться неадекватно. Можливо, саме тому його нещодавно й перевели у цей клас.
Батьки учнів вирішили не розголошувати номер школи та інші деталі, але хочуть бути почутими. Безпека дітей – над усе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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