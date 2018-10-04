На Волині другокласник бігав із ножем по школі – ЗМІ





Дівчатка ховались у гардеробі. Хлопчики теж налякалися, - повідомляє



Зрештою, наспіла прибиральниця й забрала в малого ніж.



Родина цілком благополучна, має власний бізнес. Тато й мама хлопчини вже принесли вибачення за цей інцидент.



Однак батьки його однокласників стурбовані, бо це не вперше малий поводиться неадекватно. Можливо, саме тому його нещодавно й перевели у цей клас.



Батьки учнів вирішили не розголошувати номер школи та інші деталі, але хочуть бути почутими. Безпека дітей – над усе.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із нововолинських шкіл сьогодні трапилася прикра пригода. Другокласник на перерві витяг ніж і ганявся за іншими учнями.Дівчатка ховались у гардеробі. Хлопчики теж налякалися, - повідомляє Радар Зрештою, наспіла прибиральниця й забрала в малого ніж.Родина цілком благополучна, має власний бізнес. Тато й мама хлопчини вже принесли вибачення за цей інцидент.Однак батьки його однокласників стурбовані, бо це не вперше малий поводиться неадекватно. Можливо, саме тому його нещодавно й перевели у цей клас.Батьки учнів вирішили не розголошувати номер школи та інші деталі, але хочуть бути почутими. Безпека дітей – над усе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію