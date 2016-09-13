У селищі на Волині встановили камери відеоспостереження. ФОТО





Аби ефективніше з ними боротися з ініціативи місцевої влади в райцентрі нещодавно встановили вісім камер відеоспостереження, - повідомляє



Нагляд ведеться у людних місцях, а зокрема: на території школи і дитячого садка, на площі біля райдержадміністрації, а також – в парку, на стадіоні, центральній площі, новій автостанції.



На фото видно, яку картинку і масштаби огляду відображає кожна з цих камер. Тепер і селищний голова, не виходячи зі свого кабінету, може бачити на моніторі, що відбувається в населеному пункті.



Демонструючи дороговартісне обладнання, яке обійшлося місцевому бюджету в понад 102 тисячі гривень, Богдан Іус наголошує: воно якісне і потужне, монтажні роботи теж виконанні не для галочки (фірма-підрядник дала гарантію на рік використання).



«Відеореєстратори Dahua 4k дають змогу бачити в реальному часі і переглядати відео в записі за досить тривалий період. Наявні шестимегапіксельні камери чітко фіксують навіть те, що відбувається у нічну пору доби. А ще вони здатні працювати певний час без електроживлення» – розповідає про переваги цифрової обновки керівник селища.







Доступ до відео також мають місцеві комунальники, рятувальники, працівники прокуратури. Та головне, як наголошує Богдан Іус, що оперативно фіксувати правопорушення нині можуть в Локачинському відділенні поліції, де зображення з відеореєстратора виводиться на великоформатний екран.







«Останнім часом в райцентрі почастішали випадки нищення комунального майна. Молодь задля розваги трощить лавочки, псує дорожні знаки, смітить в громадських місцях. Нарікають жителі і на те, що деякі горе-водії ганяють місцевими вулицями на шаленій швидкості, не думаючи про наслідки. Не усіх порушників, на жаль, вдається виявити. Тому власне і виникла нагальна потреба у придбанні системи відеофіксації. Маю великі сподівання, що це не лише сприятиме оперативнішому розкриттю злочинів, а й попереджатиме їх. А отже наше селище стане ще безпечнішим і спокійнішим» – підсумував Богдан Євгенович.



В перспективі, якщо буде така необхідність, камер відеоспостереження в Локачах може побільшати, адже наявне обладнання дозволяє збільшити їх кількість вдвічі.







Павло КОСТЮЧКО

Фото автора

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