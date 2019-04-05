У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО





Про це пишуть



Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.



Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.



Тираж складе всього 250 золотих монет.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Канаді випустили золоту монету у формі українського пасхального яйця – писанки.Про це пишуть Факти Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.Тираж складе всього 250 золотих монет.

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