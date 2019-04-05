У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО
Сьогодні, 01:36
У Канаді випустили золоту монету у формі українського пасхального яйця – писанки.
Про це пишуть Факти.
Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.
Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.
Тираж складе всього 250 золотих монет.
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Про це пишуть Факти.
Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.
Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.
Тираж складе всього 250 золотих монет.
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