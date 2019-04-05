вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО

У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО
У Канаді випустили золоту монету у формі українського пасхального яйця – писанки.

Про це пишуть Факти.

Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.

Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.

Тираж складе всього 250 золотих монет.

У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО

У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО

У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Канада, монета, писанка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО
Сьогодні, 01:36
На Волині другокласник бігав із ножем по школі – ЗМІ
Сьогодні, 00:25
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині поменшало злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
05 квітень, 23:23
Скандального «земельника», який у Луцьку погорів на хабарі, взяли під варту
05 квітень, 22:53
Схожі новини
У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки
28 березень, 15:14
Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО
18 березень, 00:39
У Луцьку презентували сувенірну монету, випущену до 590 річниці з'їзду монархів У Луцьку презентували сувенірну монету, випущену до 590 річниці з'їзду монархів
27 лютий, 14:55
Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО
26 лютий, 00:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
 1
У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО
Сьогодні, 01:36
 0
На Волині другокласник бігав із ножем по школі – ЗМІ
Сьогодні, 00:25
 0
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині поменшало злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
05 квітень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8