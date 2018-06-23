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На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО

На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО
На трасі Київ-Ковель поблизу села Страшеве Сарненського району горіла автівка.

Пожежа трапилась 5 квітня о 15:53, - інформує Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Вогонь охопив автомобіль Daewoo Nubira 2003 року випуску. Існувала серйозна загроза вибуху газового балону. На гасіння подали одразу вогнегасячі засоби.

Рятувальникам вдалося запобігти вибуху газового балону. Гасили пожежу було одразу 5 рятувальників.

Причина пожежі встановлюється.
На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО
На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО
На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО
На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО

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Теги: пожежа, траса, Київ, Ковель
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