На трасі Київ-Ковель вщент згоріла автівка, у якої ледь не вибухнув газовий балон. ФОТО





Пожежа трапилась 5 квітня о 15:53, - інформує Головне управління ДСНС у Рівненській області.



Вогонь охопив автомобіль Daewoo Nubira 2003 року випуску. Існувала серйозна загроза вибуху газового балону. На гасіння подали одразу вогнегасячі засоби.



Рятувальникам вдалося запобігти вибуху газового балону. Гасили пожежу було одразу 5 рятувальників.



Причина пожежі встановлюється.



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