Топ-3 дієт, які допоможуть схуднути до літа





Тому



Низьковуглеводна дієта



Ця найефективніша дієта, яка допомагає схуднути на 8-13 кілограм за короткий час без шкоди здоров'ю. Так, притримуючи цього типу харчування слід виключити зі свого раціону вуглеводи і замінити їх білками і жирами.



Низьковугеводна дієта включає білки і овочі. Зокрема, це — м'ясо, риба, яйця, сири, горіхи, зелень боби, молочні і кисломолочні продукти.



Також цей тип харчування рекомендує відмовитися від борошняних і крохмалистих виробів, каш, цукру та зменшити споживання фруктів.



Варто зазначити, що дотримуючись низьковуглеводної дієти, необхідно пити багато рідини. Дієтологи радять випивати не менше 2-х літрів води. А також, щоб допомогти організму перебудуватися, паралельно з дієтою, вживати вітамінний комплекс.



Бананова дієта



Бананова дієта відома, як одна з найбільш м'яких монодієт. На цьому типі харчування можна сидіти навіть тим, у кого є які-небудь проблеми зі шлунком або кишечником. Так, дієтологами було доведено, що банани стимулюють виділення слизу, який захищає стінки епітелію шлунка від пошкоджень.



Цей тип харчування включає багато бананів, молоко і кефір. Можете чергувати продукти як хочете: на сніданок вживати банани, на обід — молоко. Або чергувати по днях: один день — банани, другий — молоко і т.д.



На час дієти варто відмовитися від будь-яких інших продуктів. Крім молока або кефіру, можете також пити воду і зелений чай без цукру.



Овочева дієта



Швидкість втрати ваги на овочевій дієті дивує всіх, хто її пробував. Також цей тип харчування прекрасний тим, що ви можете самостійно підбирати улюблені овочі.



Ця дієта включає такі овочі: кабачки, моркву, селеру, капусту, огірки, помідори, болгарський перець, зелену квасолю, салат, гарбуз, картоплю і зелень. Крім овочів можна також вживати трохи фруктів, житній хліб, мюслі і знежирені молочні продукти без цукру.



Також цей тип харчування рекомендує відмовитися від випічки, каш з крупи, макаронних виробів, картоплі, а також від солі і цукру.



Зазначимо, що під час дієти слід пити достатню кількість рідини. Крім води можна пити чай за бажанням, а також трав'яні відвари ромашки, м'яти та меліси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До літа хочеться повернути колишні форми або просто скинути кілька кілограмів, що з'явилися за зимовий період. Час готуватися до пляжного сезону, тобто худнути.Тому OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.Ця найефективніша дієта, яка допомагає схуднути на 8-13 кілограм за короткий час без шкоди здоров'ю. Так, притримуючи цього типу харчування слід виключити зі свого раціону вуглеводи і замінити їх білками і жирами.Низьковугеводна дієта включає білки і овочі. Зокрема, це — м'ясо, риба, яйця, сири, горіхи, зелень боби, молочні і кисломолочні продукти.Також цей тип харчування рекомендує відмовитися від борошняних і крохмалистих виробів, каш, цукру та зменшити споживання фруктів.Варто зазначити, що дотримуючись низьковуглеводної дієти, необхідно пити багато рідини. Дієтологи радять випивати не менше 2-х літрів води. А також, щоб допомогти організму перебудуватися, паралельно з дієтою, вживати вітамінний комплекс.Бананова дієта відома, як одна з найбільш м'яких монодієт. На цьому типі харчування можна сидіти навіть тим, у кого є які-небудь проблеми зі шлунком або кишечником. Так, дієтологами було доведено, що банани стимулюють виділення слизу, який захищає стінки епітелію шлунка від пошкоджень.Цей тип харчування включає багато бананів, молоко і кефір. Можете чергувати продукти як хочете: на сніданок вживати банани, на обід — молоко. Або чергувати по днях: один день — банани, другий — молоко і т.д.На час дієти варто відмовитися від будь-яких інших продуктів. Крім молока або кефіру, можете також пити воду і зелений чай без цукру.Швидкість втрати ваги на овочевій дієті дивує всіх, хто її пробував. Також цей тип харчування прекрасний тим, що ви можете самостійно підбирати улюблені овочі.Ця дієта включає такі овочі: кабачки, моркву, селеру, капусту, огірки, помідори, болгарський перець, зелену квасолю, салат, гарбуз, картоплю і зелень. Крім овочів можна також вживати трохи фруктів, житній хліб, мюслі і знежирені молочні продукти без цукру.Також цей тип харчування рекомендує відмовитися від випічки, каш з крупи, макаронних виробів, картоплі, а також від солі і цукру.Зазначимо, що під час дієти слід пити достатню кількість рідини. Крім води можна пити чай за бажанням, а також трав'яні відвари ромашки, м'яти та меліси.

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