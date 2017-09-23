У Луцьку зловили трьох дівчат-підлітків, які виносили з магазину алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 09:15
У Луцьку затримали неповнолітніх, які хотіли винести алкоголь з супермаркету по вулиці Ковельській.
Інцидент трапився у ніч на 6 квітня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Три неповнолітні дівчини хотіли винести горілку, вино, коньяк та газовану воду. Це помітив охоронець закладу і викликав поліцію.
Патрульні відібрали необхідні пояснення й заяви та доставили їх у міський відділок поліції, оскільки з батьками сконтактувати не вдалось.
Крім того, проявили поліцейське піклування та відвезли дівчат по домівках. За адресою однієї з неповнолітніх порушниць виявили матір, на яку оформили протокол про крадіжку.
З дітьми провели посилені профілактичні бесіди.
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Інцидент трапився у ніч на 6 квітня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Три неповнолітні дівчини хотіли винести горілку, вино, коньяк та газовану воду. Це помітив охоронець закладу і викликав поліцію.
Патрульні відібрали необхідні пояснення й заяви та доставили їх у міський відділок поліції, оскільки з батьками сконтактувати не вдалось.
Крім того, проявили поліцейське піклування та відвезли дівчат по домівках. За адресою однієї з неповнолітніх порушниць виявили матір, на яку оформили протокол про крадіжку.
З дітьми провели посилені профілактичні бесіди.
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Коментарі 3
Тепер поліція - це безплатне таксі для злочинців. Профілактичну бесіду вони провели...
Ну правильно розвозять бо є на чому і заправлені. А як в міліції було дві три машини на місто і добре що хоч заправлені дві а то інколи і одна.
А в тому що в поліції зараз є все винен Порошенко, от прийде вазілін і вернеться стара міліція, яка буде трусити хабарі на бензин, папір, ремонти і т.д.
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