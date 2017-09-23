У Луцьку зловили трьох дівчат-підлітків, які виносили з магазину алкоголь. ФОТО

У Луцьку затримали неповнолітніх, які хотіли винести алкоголь з супермаркету по вулиці Ковельській.Інцидент трапився у ніч на 6 квітня, - пише патрульна поліція Волинської області.Три неповнолітні дівчини хотіли винести горілку, вино, коньяк та газовану воду. Це помітив охоронець закладу і викликав поліцію.Патрульні відібрали необхідні пояснення й заяви та доставили їх у міський відділок поліції, оскільки з батьками сконтактувати не вдалось.Крім того, проявили поліцейське піклування та відвезли дівчат по домівках. За адресою однієї з неповнолітніх порушниць виявили матір, на яку оформили протокол про крадіжку.З дітьми провели посилені профілактичні бесіди.