Британська лабораторія підтвердила, що причина Смоленської катастрофи – вибухівка в літаку





Передусім це був тротил, але також гексоген і тетранітропентаеритрит. Жодної з цих речовин не використовують з іншою метою, ніж проведення вибуху, - пише



Тижневик «Gazeta Polska» помістив розмову з головою Підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи під Смоленськом, колишнім міністром національної оборони Польщі Антоні Мацєревичем, про останні висновки британських експертів. Фахівці досліджували кількадесят зразків з місця катастрофи, які в травні 2017 року передала їм Краєва прокуратура. Співрозмовник видання відзначив, що британська лабораторія підтвердила наявність вибухових матеріалів на зразках із сидінь розбитого літака. Передусім це був тротил, але також гексоген і тетранітропентаеритрит. Як читаємо, жодної з цих речовин не використовують з іншою метою, ніж проведення вибуху. Отже, британці підтвердили дослідження і висновки польської підкомісії, оприлюднені в Технічному рапорті 2018 року.



Антоні Мацєревич звернув увагу на абсурдність пояснень, що названі хімічні сполуки могли занести в літак, наприклад, військові, – адже вони не прибули прямо з полігону, в польових мундирах; а також, що ці речовини були на території смоленського летовища від Другої світової війни, – бо, наприклад, гексоген почали використовувати набагато пізніше. А літак перед рейсом перевірив функціонер Бюро охорони уряду із собакою і вибухових речовин не виявив.



Як читаємо, 2012 року вибуховий матеріал виявлено й на інших частинах літака, в тому числі на двох фрагментах лівого крила. Польська підкомісія проаналізувала розміщення тіл загиблих і також на цій основі встановила, що вибух стався в центроплані. Тим часом, на розрив центроплана вказувала навіть російська сторона, пояснюючи це явищем гідравлічного молота, спричинене рештками пального.



На стрічці, що містить запис розмов з кабіни літака, знайдено чіткі сліди зовнішнього втручання. Але польські прокурори прийняли дивовижні пояснення російської сторони, нібито винною є американська фабрика, яка цю стрічку виготовила. У статті читаємо також про маніпуляції на бортових приладах, що стосувалися, зокрема, висоти польоту і магнітного курсу.



Наближаються дев’яті роковини смоленської трагедії, що сталася 10 квітня 2010 року. Антоні Мацєревич додав, що при цій нагоді планується оприлюднити підсумки дотеперішньої роботи підкомісії, яка її досліджує.

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