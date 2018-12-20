Земельний «олігарх»: що у декларації депутата-підприємця Волиньради

Майже три десятки земельних ділянок у Рожищенському та інших районах області перебувають у власності депутата Волиньрадита його дружини, а у 2018 році депутат придбав дві автівки, екскаватор та навантажувач.Депутат облради від РПЛ, підприємець Сергій Котюк у декларації за 2018 рік вказав, що має у власності земельні ділянки площею 0,9345, 0,2043, 0,2076, 0,5, 1,0587, 0,7745, 2,1417, гектара у селі Носачевичі Рожищенського району, 13,0747, 2,6461, та 2,5681 гектара у селі Кобче Рожищенського району, 2, 1,6051, 2, 2, 1,8748 та 2 гектари у селі Блаженик Турійського району, 2 гектари у селі Новоукраїнка Маневицького району, 1,845 гектара у селі Пожарки Рожищенського району, - пишуть Волинські новини.З 2018 року він став власником ще однієї ділянки площею 0,9345 гектара у Носачевичах.У декларації за 2017 рік депутат вказував, що володіє ділянками площею 2,09, 1,9024, 1,1454, 0,4891, 5,0183, 10,0366, 0,6775, 0,6775, 1,822, 1,8219, 1,845, 2,091 та 0,12 гектара у Носачевичах, трьома ділянками площею по два гектари у Сереховичах, ділянкою площею 0,675 гектара у селі Переспа Рожищенського району, 0,25 гектара у Кобче.Дружина депутатаволодіє земельною ділянками площею 0,5 гектара у селі Прилуцькому Ківерцівського району, 0,5 гектара у селі Жидичин Ківерцівського району. З 2018 року вона володіє ділянками площею 2,909, 2,91 та 2,91 гектара у Носачевичах, 4,7745 гектара у Звинячому Горохівського району вартістю 94,058 тисячі гривень,0,5144, 5,7503 та 7,7353 гектара у Сереховичах Старвижівського району.Також депутат є власником приміщення млина площею 99 метрів квадратних у селі Кременець Рожищенського району. У декларації вказаний житловий будинок площею 77,4 метра квадратного у Рожищі, яким володіє третя особа.У переліку транспортних засобів в декларації вказані легковий автомобіль Daewoo Lanos 2007 року випуску, що належить ТОВ «Автокредит плюс», гусеничний екскаватор Liebherr R904 HDSL 2003 року випуску, що перебуває у спільній власності Сергія Котюка, гусеничний екскаватор Liebherr R902 HDS Litronic 1997 року випуску вартістю 396,813 тисячі гривень. У 2017 році депутат декларував також Mercedes Benz E320 2000 року випуску.З 2018 року декларант володіє легковим автомобілем TOYOTACAMRY 2018 року випуску вартістю 790 тисяч гривень, легковим автомобілем DACIADOKKER 2013 року випуску вартістю 69,62 тисячі, одноковшовим гусеничним екскаватором LIEBHERRR 914 HDSL 2007 року випуску вартістю 2 мільйони гривень, колісним навантажувачем Hanomag 70Е 1995 року випуску вартістю 241,734 тисячі.Дружина депутата з 2017 року володіє легковим автомобілем Suzuki Swift 2011 року випуску.