Що у декларації скандального «земельника», який у Луцьку погорів на хабарі

Олеся Іващенка.







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У декларації за 2018 рік Олесь Іващенко вказав, що проживає у Житомирі, обіймає посаду заступника начальника ГУ Держгеокадастру у Сумській області та не володіє жодними земельними ділянками чи об’єктами нерухомості. Водночас його мати Валентина Іващенко має у власності з 2010 року ділянку площею 0,68 гектара в Обідному Немирівського району Вінницької області, з 2004 року – квартиру площею 85,34 метра квадратного у Житомирі.



Також вона має у власності з 2016 року легковий автомобіль Skoda Octavia 2011 року випуску (це авто зафіксували у Луцьку під час затримання Іващенка).



У 2018 році він отримав зарплату за основним місцем роботи в ГУ Держгеокадастру у Сумській області 198,121 тисячі гривень, 10,8 тисячі – за відрядження, 83,755 тисячі – в ГУ Держгеокадастру у Київській області. Його мати отримала пенсію у розмірі 20,712 тисячі та зберігає готівкою 550 тисяч гривень.



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Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року Іващенко написав заяву на звільнення. Під час прийому Іващенка у Горохові до нього прийшли кілька десятків місцевих атовців, а також активісти із Луцька. Атовці із Горохова та району мали чимало петензій до очільника Держгеокадастру: адже в серпні Іващенко вже обіцяв "розібратися" із ситуацією навколо земель у районі. Різка розмова перейшла у штовханину і на голові Іващенку розбили яйце. Тому він зрештою написав заяву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Без власного житла, ділянок чи авто, але з мамою, яка зберігає готівкою 550 тисяч гривень: таку інформацію можна знайти в декларації екс-керівника ГУ Держгеокадастру Волині Його затримали на хабарі у Луцьку 3 квітня . Сума неправомірної вигоди, за попередньою інформацією, становила 20 тисяч доларів. Кошти посадовець вимагав та отримав за вирішення земельного питання, повідомили в Управлінні захисту економіки у Волинській області, - пишуть Волинські новини У декларації за 2018 рік Олесь Іващенко вказав, що проживає у Житомирі, обіймає посаду заступника начальника ГУ Держгеокадастру у Сумській області та не володіє жодними земельними ділянками чи об’єктами нерухомості. Водночас його матимає у власності з 2010 року ділянку площею 0,68 гектара в Обідному Немирівського району Вінницької області, з 2004 року – квартиру площею 85,34 метра квадратного у Житомирі.Також вона має у власності з 2016 року легковий автомобіль Skoda Octavia 2011 року випуску (це авто зафіксували у Луцьку під час затримання Іващенка).У 2018 році він отримав зарплату за основним місцем роботи в ГУ Держгеокадастру у Сумській області 198,121 тисячі гривень, 10,8 тисячі – за відрядження, 83,755 тисячі – в ГУ Держгеокадастру у Київській області. Його мати отримала пенсію у розмірі 20,712 тисячі та зберігає готівкою 550 тисяч гривень.Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року Іващенко написав заяву на звільнення. Під час прийому Іващенка у Горохові до нього прийшли кілька десятків місцевих атовців, а також активісти із Луцька. Атовці із Горохова та району мали чимало петензій до очільника Держгеокадастру: адже в серпні Іващенко вже обіцяв "розібратися" із ситуацією навколо земель у районі. Різка розмова перейшла у штовханину і на голові Іващенку розбили яйце. Тому він зрештою написав заяву.

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