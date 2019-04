У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»*

У РЦ «Промінь» (в правому крилі) 14 квітня на 1-му поверсівідбудеться захід Fest Zero Waste.Метою заходу є ознайомлення лучан зі філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.В програмі заходу продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.Теми лекцій наступні:«Різниця натуральної косметики та мас-меркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним.Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.Приходьте до нас на захід і дізнаєтеся більше як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки», - зазначають організатори.Захід розпочнеться о 12:00 та завершить о 21:00.Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple.