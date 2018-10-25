Лучани нарікають на занедбану зупинку на Володимирській

Лучани просять облагородити зупинку громадського транспорту на вулиці Володимирській (навпроти магазину "Комфорт").Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Семенюк.Так, чоловік пише, що місцеві мешканці міста змушені чекати транспорт на давно нефарбованих, поламаних та знищених лавках."Вже декілька разів звертався з проблемою відсутності критої зупинки громадського транспорту на вул.Володимирській ( навпроти магазину Комфорт), а результату ніякого, - лише відписки! А лучанини тим часом очікують на транспорт просто неба, на давно не фарбованих, поламаних та знищених лавках! Зупинки немає більше 10 років! Зате є мафи, - самі найважливіші: пиво та цигарки", - йдеться у повідомлені.