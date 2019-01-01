Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку
Сьогодні, 12:39
Дипломатка з Волині Марія Мовчан, яка є головою Благодійної організації «Позитивна взаємодія», записала відеозвернення, в якому пропонує кандидатам у Президенти Володимиру Зеленському і Петру Порошенку об'єднатися доброю справою і спрямувати на благодійність по 1 гривні.
Про це повідомляє Благодійна організація «Позитивна взаємодія».
«Шановний Володимире Олександровичу, шановний Петре Олексійовичу, навіщо збирати стадіони, витрачати мільйони і за будь-яку ціну жагати перемоги?» – запитує юна дипломатка і пропонує простий шлях вирішення протистояння: «Хочете бути кращим, впевненішим, мудрішим, дбайливішим, то внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія»!
На думку Марійки Мовчан, багато людей побачать такий вчинок своїх лідерів і послідкують їхньому гарному прикладу – долучаються до благодійної діяльності заради допомоги дітям.
«Зробіть це обидвоє, чим докажіть і покажіть, що Україна – це не щось абстрактне, а спільнота різних, в тому числі маленьких, людей, яких поважаєте, цінуєте і дбаєте за їх майбутнє!» – такими словами переконує юна «дипломатка» чинного Президента України і його конкурента робити ще більше добрих справ.
Разом з тим, дівчинка пропонує простий і зручний шлях миру і порозуміння, як поміж кандидатами у президенти, так і їхніми прихильниками: «Давайте спробуємо разом об’єднати мільйони українців навколо доброї справи, незалежно від того, хто кого підтримує.
На все про все для роздумів Марійка Мовчан дає не 24 години, а аж цілий тиждень, щоб дізнатися, якого «поля ягода» адресати її відеозвернення і оцінила, що для кандидатів у президенти відповідь може обійтися всього-на-всього в 1 гривню.
Дівчина сподівається, що Володимир Олександрович Зеленський і Петро Порошенко обов’язково нададуть обґрунтовану відповідь і внесуть 1 гривню на благодійну діяльність.
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Про це повідомляє Благодійна організація «Позитивна взаємодія».
«Шановний Володимире Олександровичу, шановний Петре Олексійовичу, навіщо збирати стадіони, витрачати мільйони і за будь-яку ціну жагати перемоги?» – запитує юна дипломатка і пропонує простий шлях вирішення протистояння: «Хочете бути кращим, впевненішим, мудрішим, дбайливішим, то внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія»!
На думку Марійки Мовчан, багато людей побачать такий вчинок своїх лідерів і послідкують їхньому гарному прикладу – долучаються до благодійної діяльності заради допомоги дітям.
«Зробіть це обидвоє, чим докажіть і покажіть, що Україна – це не щось абстрактне, а спільнота різних, в тому числі маленьких, людей, яких поважаєте, цінуєте і дбаєте за їх майбутнє!» – такими словами переконує юна «дипломатка» чинного Президента України і його конкурента робити ще більше добрих справ.
Разом з тим, дівчинка пропонує простий і зручний шлях миру і порозуміння, як поміж кандидатами у президенти, так і їхніми прихильниками: «Давайте спробуємо разом об’єднати мільйони українців навколо доброї справи, незалежно від того, хто кого підтримує.
На все про все для роздумів Марійка Мовчан дає не 24 години, а аж цілий тиждень, щоб дізнатися, якого «поля ягода» адресати її відеозвернення і оцінила, що для кандидатів у президенти відповідь може обійтися всього-на-всього в 1 гривню.
Дівчина сподівається, що Володимир Олександрович Зеленський і Петро Порошенко обов’язково нададуть обґрунтовану відповідь і внесуть 1 гривню на благодійну діяльність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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