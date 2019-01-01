вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку

Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку
Дипломатка з Волині Марія Мовчан, яка є головою Благодійної організації «Позитивна взаємодія», записала відеозвернення, в якому пропонує кандидатам у Президенти Володимиру Зеленському і Петру Порошенку об'єднатися доброю справою і спрямувати на благодійність по 1 гривні.

Про це повідомляє Благодійна організація «Позитивна взаємодія».

«Шановний Володимире Олександровичу, шановний Петре Олексійовичу, навіщо збирати стадіони, витрачати мільйони і за будь-яку ціну жагати перемоги?» – запитує юна дипломатка і пропонує простий шлях вирішення протистояння: «Хочете бути кращим, впевненішим, мудрішим, дбайливішим, то внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія»!

На думку Марійки Мовчан, багато людей побачать такий вчинок своїх лідерів і послідкують їхньому гарному прикладу – долучаються до благодійної діяльності заради допомоги дітям.

«Зробіть це обидвоє, чим докажіть і покажіть, що Україна – це не щось абстрактне, а спільнота різних, в тому числі маленьких, людей, яких поважаєте, цінуєте і дбаєте за їх майбутнє!» – такими словами переконує юна «дипломатка» чинного Президента України і його конкурента робити ще більше добрих справ.

Разом з тим, дівчинка пропонує простий і зручний шлях миру і порозуміння, як поміж кандидатами у президенти, так і їхніми прихильниками: «Давайте спробуємо разом об’єднати мільйони українців навколо доброї справи, незалежно від того, хто кого підтримує.

На все про все для роздумів Марійка Мовчан дає не 24 години, а аж цілий тиждень, щоб дізнатися, якого «поля ягода» адресати її відеозвернення і оцінила, що для кандидатів у президенти відповідь може обійтися всього-на-всього в 1 гривню.

Дівчина сподівається, що Володимир Олександрович Зеленський і Петро Порошенко обов’язково нададуть обґрунтовану відповідь і внесуть 1 гривню на благодійну діяльність.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Марія Мовчан, відеозвернення, Волинь, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Карамельні» квартири у яскравих багатоповерхівках: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити житло мрії. ФОТО*
Сьогодні, 13:15
На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 13:04
Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку
Сьогодні, 12:39
Лучани нарікають на занедбану зупинку на Володимирській
Сьогодні, 12:01
Що у декларації скандального «земельника», який у Луцьку погорів на хабарі
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО
03 квітень, 13:28
Понад півсотні людей на Волині проголосували за Насірова Понад півсотні людей на Волині проголосували за Насірова
03 квітень, 10:01
Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори
01 квітень, 14:35
Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА
01 квітень, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
 1
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
Сьогодні, 13:35
 0
«Карамельні» квартири у яскравих багатоповерхівках: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити житло мрії. ФОТО*
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 13:04
 0
Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8