Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*





Про це інформує прес-служба ТРЦ.



Весна, переконані в найбільшому торгово-розважальному центрі Луцька, потребує оновлення: нові сукні, сорочки, взуття, прикраси…



Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торгово-розважальний центр «ПортCity», пропонує своїм покупцям знижки вихідного дня. Вигідні пропозиції на різноманітні товари діятимуть протягом 6 та 7 квітня.Про це інформує прес-служба ТРЦ.Весна, переконані в найбільшому торгово-розважальному центрі Луцька, потребує оновлення: нові сукні, сорочки, взуття, прикраси…Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію