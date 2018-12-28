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Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*

Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Торгово-розважальний центр «ПортCity», пропонує своїм покупцям знижки вихідного дня. Вигідні пропозиції на різноманітні товари діятимуть протягом 6 та 7 квітня.

Про це інформує прес-служба ТРЦ.

Весна, переконані в найбільшому торгово-розважальному центрі Луцька, потребує оновлення: нові сукні, сорочки, взуття, прикраси…

Тож усіх запрошують у «ПортCity» на найкращий та найвигідніший шопінг.

Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*

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Теги: «ПортCity», шопінг, Луцьк
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Бариги брехуни, націнку в 5 раз потім для лохів знижка
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