Супрун прокоментувала медогляди Порошенка і Зеленського





Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в ефірі одного з телеканалів після того, як 5 квітня медогляд пройшли кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський, передає



"Насправді, найкраще місце, яке може показати, чи є довгострокове зловживання чи використання наркотиків, - наш антидопінговий центр, бо в Україні це єдина лабораторія, яка може це показувати і має довіру Міжнародного олімпійського комітету. Те, що відбувається в інших лабораторіях, я не можу коментувати, мене там не було", - зазначила Супрун.



Вона додала, що кров і сеча показує результати лише за останні кілька днів або тиждень, ці аналізи не є довгостроковим показником.



За її словами, такі аналізи не є звичною річчю в інших країнах.



Нагадаємо, 5 квітня кандидати у президенти України



Зокрема, Петро Порошенко здав аналізи у медпункті НСК "Олімпійський".



Інший кандидат у президенти Володимир Зеленський пройшов медогляд в одній з лабораторій медичного центру Eurolab.



Пізніше стало відомо, що в аналізах Президента України Петра Порошенка не знайдено психоактивних речовин.



Результати скринінгу на наркотики Зеленського теж виявилися негативними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найкращим місцем для проведення аналізів на виявлення вмісту алкоголю або наркотиків у крові є Національний антидопінговий центр, а те, що відбувається в інших лабораторіях, коментувати не доцільно, якщо не перебувати на місці на момент проведення аналізу.Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’яв ефірі одного з телеканалів після того, як 5 квітня медогляд пройшли кандидати у президентита, передає УНН. "Насправді, найкраще місце, яке може показати, чи є довгострокове зловживання чи використання наркотиків, - наш антидопінговий центр, бо в Україні це єдина лабораторія, яка може це показувати і має довіру Міжнародного олімпійського комітету. Те, що відбувається в інших лабораторіях, я не можу коментувати, мене там не було", - зазначила Супрун.Вона додала, що кров і сеча показує результати лише за останні кілька днів або тиждень, ці аналізи не є довгостроковим показником.За її словами, такі аналізи не є звичною річчю в інших країнах.Нагадаємо, 5 квітня кандидати у президенти України пройшли медогляд перед дебатами Зокрема, Петро Порошенко здав аналізи у медпункті НСК "Олімпійський".Інший кандидат у президенти Володимир Зеленський пройшов медогляд в одній з лабораторій медичного центру Eurolab.Пізніше стало відомо, що в аналізах Президента України Петра Порошенка не знайдено психоактивних речовин.Результати скринінгу на наркотики Зеленського теж виявилися негативними.

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