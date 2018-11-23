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У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО

У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО
У Києві затримали волинянина, на «рахунку» якого - 26 квартирних крадіжок.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянки про те, що невідомий залізає через вікно у квартиру сусідки. На виклик прибули патрульні, котрі затримали підозрюваного на виході із під’їзду та передали його слідчо-оперативній групі Голосіївського управління поліції.

Як встановили правоохоронці, близько 7-ї години ранку зловмисник заліз на другий поверх будинку, чіпляючись за металеву решітку на вікнах першого поверху. Через відчинене вікно на кухні він проник у квартиру потерпілих. У той час власники помешкання спали у своїх кімнатах.

Потрапивши в житло, чоловік швидко спакував у сумку все, що потрапило йому на очі: мультиварку, інструменти, взуття та особисті речі господарів. Після цього він вийшов із квартири через вхідні двері. Однак повернувся, оскільки забув у помешканні свій рюкзак. Забравши речі, зловмисник хотів втекти, однак на виході із під’їзду його вже чекали поліцейські.

Під час поверхневого обшуку голосіївські детективи виявили та вилучили у затриманого крадені речі. У скоєному він зізнався. Відомо, що 30-річний зловмисник – уродженець Волинської області, протягом останніх кількох місяців перебуває у Києві. Постійного місця проживання не мав, а на життя «заробляв» крадіжками:

«Встановлена причетність затриманого до скоєння 26 крадіжок у столиці. Окрім даного випадку, раніше він обікрав 15 квартир на території Шевченківського району, ще 10 - у Подільському. За попередніми фактами зловмиснику вже було повідомлено про підозри, однак суд щоразу обирав йому запобіжні заходи, не пов’язані із триманням під вартою», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО
У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: квартирний злодій, Київ, Волинь
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