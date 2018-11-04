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Розповіли деталі про помилкову дату аналізів Зеленського

Розповіли деталі про помилкову дату аналізів Зеленського
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", продюсер та телеведучий Тарас Шкітер вважає, що помилкова дата у результатах аналізу кадидата в президенти Володимира Зеленського продумана наперед і зіграла роль відведення уваги від більш важливих речей.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише "Конкурент".

"Ситуація, що в результатах аналізу Зеленського була помилкова дата, мовляв, він здав аналізи не 5-го квітня, а 2-го. Хіба це зменшує його рейтинг? Викликає до нього недовіру? Ми усі говоримо про те, як здавав аналізи Зеленський, не про те, як здавав аналізи Президент. А тепер друга ситуація: помилка мала б відбутися на двох рівнях. Перший – в клініці "Євролаб", другий – коли менеджер публікував це у Facebook, а агент з команди політтехнологів це все контролював. Ви припускаєте, що коли триває така серйозна гонка, стільки може бути помилок? Я вважаю, що це свідома провокація, яка абсолютно не впливає на рейтинг, але є маневром, який відводить від набагато важливіших речей", – заявив Тарас Шкітер.



Як розповів він, Зеленський та його команда вміють працювати в інформаційному просторі і розуміють, що їх будуть атакувати, якщо не ці, то інші.

"От вони й думають: давайте створимо тему, за якою нас будуть атакувати. Громадський рух "Чесно" попросив Зеленського подати декларацію, але ми не говоримо про те, що він не подає декларацію, а про те, що є зміна дати в аналізах. Тобто з технологічної точки зору це був маневр, про який зараз всі говорять, але на його рейтинг це не впливає, як і не впливає на довіру до нього", – пояснив Тарас Шкітер.

Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК "Олімпійський". Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського.

Більше того, Зеленський та Порошенко здали аналізи на вміст у крові алкоголю та наркотиків перед другим туром виборів. Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.

Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.

Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.

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Теги: Зеленський, аналізи, помилка, Тарас Шкітер, Луцьк
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