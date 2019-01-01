вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині мами дітей з ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. ВІДЕО

На Волині мами дітей з ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. ВІДЕО
У селі Вишнів Ківерцівського району, що за 20 кілометрів від Луцька, матусі дітей з ДЦП гуртом побудували іпоцентр і вже допомагають 30 діткам.

Про це повідомляє ресурс #Шотам.

Наразі розбудова центру триває, але вже є можливість займатися. Вправи тут легкі – дотягнутися до вух чи до хвоста конячки. Але вже з першого заняття поліпшується координація.

“Мінімальний рух пальчика для нас неначе перші кроки для здорової дитини” – розповідає одна з матусь Світлана.

Старий розвалений корівник батькам особливих дітей подарував меценат. На ремонт збирали по копійці з усього світу. Продавали малюнки малих та хенд-мейд матусь. Купили коників та обладнання. Тепер у центрі займаються 30 дітлахів з ДЦ.

“Ми і голівку почали тримати рівніше, рухи урізноманітнилися”, – каже Світлана.

Матусі активно розбудовують манеж та мріють про готель для всіх охочих лікуватися з кіньми.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: іпоцентр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині мами дітей з ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
Розповіли деталі про помилкову дату аналізів Зеленського
Сьогодні, 15:55
У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні
Сьогодні, 15:08
Супрун прокоментувала медогляди Порошенка і Зеленського
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
Сьогодні, 13:35
На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 13:04
Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку Дівчина з Волині записала відеозвернення Зеленському і Порошенку
Сьогодні, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
 1
На Волині мами дітей з ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
 0
Розповіли деталі про помилкову дату аналізів Зеленського
Сьогодні, 15:55
 0
У Києві «на гарячому» спіймали серійного квартирного злодія з Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
 0
Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні
Сьогодні, 15:08
 0
Медіа
відео
1/8