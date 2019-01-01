На Волині мами дітей з ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. ВІДЕО





Про це повідомляє ресурс



Наразі розбудова центру триває, але вже є можливість займатися. Вправи тут легкі – дотягнутися до вух чи до хвоста конячки. Але вже з першого заняття поліпшується координація.



“Мінімальний рух пальчика для нас неначе перші кроки для здорової дитини” – розповідає одна з матусь Світлана.



Старий розвалений корівник батькам особливих дітей подарував меценат. На ремонт збирали по копійці з усього світу. Продавали малюнки малих та хенд-мейд матусь. Купили коників та обладнання. Тепер у центрі займаються 30 дітлахів з ДЦ.



“Ми і голівку почали тримати рівніше, рухи урізноманітнилися”, – каже Світлана.



Матусі активно розбудовують манеж та мріють про готель для всіх охочих лікуватися з кіньми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Ківерцівського району, що за 20 кілометрів від Луцька, матусі дітей з ДЦП гуртом побудували іпоцентр і вже допомагають 30 діткам.Про це повідомляє ресурс #Шотам Наразі розбудова центру триває, але вже є можливість займатися. Вправи тут легкі – дотягнутися до вух чи до хвоста конячки. Але вже з першого заняття поліпшується координація.“Мінімальний рух пальчика для нас неначе перші кроки для здорової дитини” – розповідає одна з матусьСтарий розвалений корівник батькам особливих дітей подарував меценат. На ремонт збирали по копійці з усього світу. Продавали малюнки малих та хенд-мейд матусь. Купили коників та обладнання. Тепер у центрі займаються 30 дітлахів з ДЦ.“Ми і голівку почали тримати рівніше, рухи урізноманітнилися”, – каже Світлана.Матусі активно розбудовують манеж та мріють про готель для всіх охочих лікуватися з кіньми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію