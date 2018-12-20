Волинські «укропи» перефарбуються в «Слугу народу», – експерти. ВІДЕО





Про це говорили під час ток-шоу Протилежний Погляд 4 квітня, пише "



Зокрема йшлося про те, що на Волині "укропівець" Олександр Шевченко отримав колосально низьку підтримку (1,66 %), враховуючи, що "УКРОП" якраз таки заявляє про себе на теренах області. Експерти зауважили, що на високу підтримку кандидата в партії і не сподівалися, там ставили на інше.



"По-перше, вся виборча кампанія ніде не відбувалася, окрім Камінь-Каширського району. Я думаю, на якомусь етапі було ухвалене рішення, що кампанія Шевченка – це його власна кампанія. А "УКРОП" буде орієнтуатися на нові можливості, які дає сьогодення. А, власне, я думаю, що на місцевих виборах ми побачимо список партії "Слуга народу" і там, за винятком, буде список партії "УКРОП". Я думаю, що партія ухвалила рішення, мовляв, ми перероджуємося і не тратимо час, зусилля і не дискредитуємо себе. Гадаю, ми скоро все побачимо в новому світлі", – зауважив журналіст Святослав Зелінський.



Його підтримав і редактор інтернет-видання "Перший" Юрій Ричук. Із його слів, політсила, яка мала б підтримувати Шевченка, орієнтувалася на іншого кандидата.



"Мені здається, що тут якраз секрет у його риториці, адже великий пласт людей проголосував проти Порошенка, і цей пласт акумулював Зеленський. І Шевченко теж підтримував цей меседж. Якщо хтось запитає, а хто такий Шевченко? То крім того, що він директор "Буковелю", навряд чи хтось скаже. А от гасло "Вимести порох з осель" – гасло, яке своїм змістом підсилило Зеленського. Тому погоджуюся з колегою на 100 %, що зараз наші місцеві "укропчики" пофарбуються під "Слугу народу", – наголосив керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця.



До того ж, зауважив політолог Тарас Літковець, Олександр Шевченко вже заявив, що він буде підтримувати Зеленського.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політологи та журналісти припускають, що незабаром на Волині партію "УКРОП" побачать у новому світлі.Про це говорили під час ток-шоу Протилежний Погляд 4 квітня, пише " Конкурент ".Зокрема йшлося про те, що на Волині "укропівець"отримав колосально низьку підтримку (1,66 %), враховуючи, що "УКРОП" якраз таки заявляє про себе на теренах області. Експерти зауважили, що на високу підтримку кандидата в партії і не сподівалися, там ставили на інше."По-перше, вся виборча кампанія ніде не відбувалася, окрім Камінь-Каширського району. Я думаю, на якомусь етапі було ухвалене рішення, що кампанія Шевченка – це його власна кампанія. А "УКРОП" буде орієнтуатися на нові можливості, які дає сьогодення. А, власне, я думаю, що на місцевих виборах ми побачимо список партії "Слуга народу" і там, за винятком, буде список партії "УКРОП". Я думаю, що партія ухвалила рішення, мовляв, ми перероджуємося і не тратимо час, зусилля і не дискредитуємо себе. Гадаю, ми скоро все побачимо в новому світлі", – зауважив журналістЙого підтримав і редактор інтернет-видання "Перший". Із його слів, політсила, яка мала б підтримувати Шевченка, орієнтувалася на іншого кандидата."Мені здається, що тут якраз секрет у його риториці, адже великий пласт людей проголосував проти Порошенка, і цей пласт акумулював Зеленський. І Шевченко теж підтримував цей меседж. Якщо хтось запитає, а хто такий Шевченко? То крім того, що він директор "Буковелю", навряд чи хтось скаже. А от гасло "Вимести порох з осель" – гасло, яке своїм змістом підсилило. Тому погоджуюся з колегою на 100 %, що зараз наші місцеві "укропчики" пофарбуються під "Слугу народу", – наголосив керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку"До того ж, зауважив політолог, Олександр Шевченко вже заявив, що він буде підтримувати Зеленського.

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