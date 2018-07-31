На Волині в чоловіка у «швидкій» зупинилося серце: реанімували фельдшер і водій

Учора, 5 квітня, бригада Нововолинського відділення екстреної медичної допомоги у складі фельдшера та водія врятувала людське життя.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Відомо, що в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу «болю в серці».Коли ж медики приїхали, хворий скаржився на пекучі болі за грудиною, які продовжувались до семи годин. Зробивши ЕКГ, фельдшер встановив діагноз «Гострий коронарний синдром» та почав діяти.Надавши відповідну медичну допомогу, хворого на ношах доставили в санітарний автомобіль, для транспортування на госпіталізацію у Нововолинську центральну міську лікарню. Вже у автомобілі хворого підключили до монітора на дефібриляторі для контролю ритму серцевих скорочень.Не встигла бригада від’їхати від будинку, як монітор зафіксував відсутність серцевих скорочень. Водій зупинив автомобіль та побіг допомагати фельдшеру проводити реанімаційні заходи. Вже за чотири хвилини проведення серцево-легеневої реанімації у хворого відновилось серцебиття та дихання.Підтримуючи життєві показники, хворого успішно доставили на приймальне відділення лікарні Нововолинської ЦМЛ, де вже чекала реанімаційна бригада, яку заздалегідь повідомили про транспортування важкохворого.Завдяки вчасній, кваліфікованій медичній допомозі працівниками екстреної медичної допомоги та налагодженої роботи з працівниками Нововолинської ЦМЛ врятували ще одне життя.