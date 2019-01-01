Другий місяць не виходить на зв'язок: молодий волинянин не повернувся з Києва

Чоловік з Ковелязник майже півтора місяця івостаннє виходив на зв'язок ще 25 лютого.Про цеповідомили рідні зниклого.Відомо, що останній раз Роман виходив на зв'язок 25 лютого. Того дня він мав їхати поїздом з Києва в Ковель і його друзі спілкувалися з ним за декілька годин до відправлення. Утім, чи взагалі чоловік сів в потяг, поліція досі з'ясовує.Роман Лехняк 1989 року народження. Невисокого зросту, приблизно 170 см. Одягнений був весь у чорному і з рюкзаком.Якщо вам відома будь-яка інформація з приводу його місцезнаходження, просять повідомити: +380937253691 - Вікторія (сестра), +380 (50) 710 79 36 - Андрій (брат).