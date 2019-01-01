Другий місяць не виходить на зв'язок: молодий волинянин не повернувся з Києва
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Чоловік з Ковеля Лехняк Роман Вікторович зник майже півтора місяця івостаннє виходив на зв'язок ще 25 лютого.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні зниклого.
Відомо, що останній раз Роман виходив на зв'язок 25 лютого. Того дня він мав їхати поїздом з Києва в Ковель і його друзі спілкувалися з ним за декілька годин до відправлення. Утім, чи взагалі чоловік сів в потяг, поліція досі з'ясовує.
Роман Лехняк 1989 року народження. Невисокого зросту, приблизно 170 см. Одягнений був весь у чорному і з рюкзаком.
Якщо вам відома будь-яка інформація з приводу його місцезнаходження, просять повідомити: +380937253691 - Вікторія (сестра), +380 (50) 710 79 36 - Андрій (брат).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні зниклого.
Відомо, що останній раз Роман виходив на зв'язок 25 лютого. Того дня він мав їхати поїздом з Києва в Ковель і його друзі спілкувалися з ним за декілька годин до відправлення. Утім, чи взагалі чоловік сів в потяг, поліція досі з'ясовує.
Роман Лехняк 1989 року народження. Невисокого зросту, приблизно 170 см. Одягнений був весь у чорному і з рюкзаком.
Якщо вам відома будь-яка інформація з приводу його місцезнаходження, просять повідомити: +380937253691 - Вікторія (сестра), +380 (50) 710 79 36 - Андрій (брат).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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