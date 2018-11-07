Назвали 14 сучасних трендів комфортного житла*
Сьогодні, 19:11
Часи, коли усі жили в квартирах з однаковим плануванням і меблями, давно минули. На зміну радянським «стандартам» прийшло розуміння, що житло повинно бути комфортним саме для вашої родини. Тому способів оформити фасад, інтер’єр і подвір’я тепер – безліч. Та все ж загальні тенденції відстежити можна.
Разом з будівельною компанією «Інвестор» видання "Перший" з’ясовувало, які житлові тренди зараз актуальні в Україні.
1. Люди їдуть з міста
Усі ми пам’ятаємо американські фільми та серіали, де, що зараз, що 20 років тому більшість героїв, які мають сім’ї, живе у приватних будинках у передмісті. Натомість у квартирах у мегаполісах залишаються лише молоді люди.
Таку собі «американську мрію» перейняли й в Україні. Тепер жити за містом вважається престижніше. І це не дивно. Переваги не викликають сумнівів: свіже повітря, тиша, своя територія.
Але, якщо років 10 тому українці мріяли про заміський «палац», то тепер починають селитись в менших будинках. Часто навіть одноповерхових з невеликою площею до 130-140 квадратних метрів.
2. Сусіди все ж потрібні
Українці більше не прагнуть селитись в «диких» місцях, де немає ніяких сусідів в радіусі кількох кілометрів. Архітектори прогнозують, що найближчим часом буде бум на будівництво котеджних містечок. Бо це і всі переваги заміського житла, і водночас відсутність проблем з інфраструктурою. Сніг почистити, сміття вивезти, дерева посадити? Про це подумає об’єднання співвласників.
Єдине, що поки відрізняє українські будинки від європейських та американських – високі паркани.
3. Безбар’єрні будинки
Простір без бар’єрів зараз актуальний, як ніколи. Перепони у помешканні заважають не тільки людям з інвалідністю, дітям та літнім людям, а й тим, хто просто не хоче в темряві перечепитись об зайве підвищення. Якщо раніше навіть кімнати на одному поверсі могли бути на різних рівнях, то в сучасних помешканнях кількість сходинок зводять до мінімуму, а пороги взагалі забирають. Часто вихід з будинку знаходиться на одному рівні з землею.
4. Мінімалістичний фасад
Помпезні фасади з ліпниною і скульптурами залишились в іншій епосі. Як і гіпсові колони та імітація замкових веж, які нагадують нам про початок 2000-х. Тепер у моді – цілковитий мінімалізм. Однотонні, максимум – двоколірні фасади, проста фактура – типові риси сучасних будинків. На такі, сподіваємось, мешканцям не захочеться вчепити супутникову антену чи кондиціонер.
5. Відпочинок на власному подвір’ї
Якщо раніше на подвір’ї приватного будинку традиційно закладали фруктовий сад, то тепер вимоги до облаштування простору суворіші.
Популярним стало будівництво терас. Місця для релаксу після важкого робочого дня, а також пікніків з друзями на вихідних. Зручно, якщо виходів на терасу одразу два: з вітальні і кухні. Останнє суттєво спрощує організацію застілля, адже тарілки непотрібно далеко носити.
Також тераси почали накривати дахом і облаштовувати на них каміни.
6. Дах теж може бути місцем для відпочинку
Ще одну можливість для дозвілля дають пласкі дахи, які теж набирають популярності. Раніше двосхила крівля вважалась єдино правильним варіантом. Здавалось, що плаский обов’язково протікатиме. І це правда, якщо мова йде про руберойд. Але технології не стоять на місці. Тепер пласкі дахи можна вкривати полімерною мембраною, яка не пропускає воду. Тому на даху можна засмагати, смажити м’ясо або навіть посіяти газон чи облаштувати сад. До речі, будівництво будинку з пласким дахом дешевше, ніж з похилим.
7. Громадські зони у житлових комплексах
Часи, коли усю вільну землю біля будинків, заганяли в асфальт поступово відходять в минуле. Принаймні, це стосується заміської забудови. Там забудовники все частіше облаштовують парки і сквери, дитячі та спортивні майданчики. Також на території житлових комплексів відкривають кафе, магазини, салони краси, дитячі садки. Усе для того, щоб мешканці мали всю необхідну інфраструктуру на місці.
8. Економія та енергоефективність – перед усім
Утеплення фасадів, дахів, встановлення енергоефективних склопакетів – це вже навіть не тренд, а вимога часу. З нового – люди почали встановлювати теплові насоси. Ці пристрої перекачують розсіяну теплову енергію повітря, ґрунту чи води в будинок. Річ дорога, а тому поки малопопулярна. Але держава дає дотації на купівлю теплових насосів, тож з часом в Україні їх може бути більше.
Натомість від камінів в будинках почали відмовлятись. Все-таки з ними багато мороки, а практичної користі небагато.
9. Більше сонячного світла в будинку
Панорамні вікна від підлоги до стелі – більше не мрія, підглянута в модних журналах, а реальність. Дедалі більше українців роблять у своїх будинках і квартирах саме такі. Так, дві, а то й три скляні стіни в помешканні – не найкращий варіант з точки зору енергоефективності, адже скло пропускає назовні більше тепла, ніж цегла.
Однак, високі та мансардні вікна можуть стати гарною альтернативою. Продумане штучне освітлення – це добре, але сонячне воно не замінить. Все-таки приємніше прокидатись від справжнього проміння.
10. Гнучке планування
Цегляна стіна – далеко не єдиний спосіб відмежування різних зон у помешканні. Рухомі перегородки дозволяють змінювати планування, хоч щодня, створюючи більші та менші зони під певні потреби. Можна об’єднати кухню з вітальнею, зробивши кухню-студію, а можна навпаки розділити. Можна відмежувати робочі зони від відпочинкових або з’єднати їх, якщо, наприклад, додому прийшло багато гостей.
11. Більше ванних кімнат
Один санвузол для усієї родини тепер не дуже актуальний. Більшість намагається робити, принаймні, два. Один – лише для чоловіка і дружини з входом зі спальні, інший – для дітей і гостей. Хоча, дехто облаштовує одразу три ванні кімнати.
12. Речі зберігаються не у шафах
Гардеробна кімната – фактично обов’язковий елемент планування сучасного будинку. Туди складається все – від одягу до гладильних дошок, молотків та швабри. Громіздкі шафи непотрібні, лише – полиці.
13. Масивні люстри вже не в моді
Одна люстра посеред кімнати давно неактуальна. Все частіше у сучасних помешканнях роблять точкове освітлення, яке і економити дозволяє, і підсвічувати саме те, що потрібно у цей момент.
14. Більше кольорів, менше – рівних поверхонь
У моді – різнокольорові інтер’єри. Помаранчевий, блакитний, фіолетовий, м’ятний, малиновий все частіше з’являються на стінах квартир і будинків. Однак, кольори не яскраві, а «запилені». Тренду на яскраві відтінки «вирви око» зараз немає.
Дизайнери радять робити акценти і не фарбувати усю кімнату в один колір – лише окремі стіни. Якщо шпалери, то краще обирати однотонні.
Щодо поверхонь, то ідеально рівні стіни – тепер не єдиний можливий варіант. Відкрита цегла, панелі і навіть піноблоки, пофарбована штукатурка – добре вписуються у сучасні інтер’єри.
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Разом з будівельною компанією «Інвестор» видання "Перший" з’ясовувало, які житлові тренди зараз актуальні в Україні.
1. Люди їдуть з міста
Усі ми пам’ятаємо американські фільми та серіали, де, що зараз, що 20 років тому більшість героїв, які мають сім’ї, живе у приватних будинках у передмісті. Натомість у квартирах у мегаполісах залишаються лише молоді люди.
Таку собі «американську мрію» перейняли й в Україні. Тепер жити за містом вважається престижніше. І це не дивно. Переваги не викликають сумнівів: свіже повітря, тиша, своя територія.
Але, якщо років 10 тому українці мріяли про заміський «палац», то тепер починають селитись в менших будинках. Часто навіть одноповерхових з невеликою площею до 130-140 квадратних метрів.
2. Сусіди все ж потрібні
Українці більше не прагнуть селитись в «диких» місцях, де немає ніяких сусідів в радіусі кількох кілометрів. Архітектори прогнозують, що найближчим часом буде бум на будівництво котеджних містечок. Бо це і всі переваги заміського житла, і водночас відсутність проблем з інфраструктурою. Сніг почистити, сміття вивезти, дерева посадити? Про це подумає об’єднання співвласників.
Єдине, що поки відрізняє українські будинки від європейських та американських – високі паркани.
Котеджне містечко – ідеальний варіант для тих, хто хоче жити не в місті, але при цьому не турбуватись про інфраструктуру. Проект ЖК «Струмочок»
3. Безбар’єрні будинки
Простір без бар’єрів зараз актуальний, як ніколи. Перепони у помешканні заважають не тільки людям з інвалідністю, дітям та літнім людям, а й тим, хто просто не хоче в темряві перечепитись об зайве підвищення. Якщо раніше навіть кімнати на одному поверсі могли бути на різних рівнях, то в сучасних помешканнях кількість сходинок зводять до мінімуму, а пороги взагалі забирають. Часто вихід з будинку знаходиться на одному рівні з землею.
4. Мінімалістичний фасад
Помпезні фасади з ліпниною і скульптурами залишились в іншій епосі. Як і гіпсові колони та імітація замкових веж, які нагадують нам про початок 2000-х. Тепер у моді – цілковитий мінімалізм. Однотонні, максимум – двоколірні фасади, проста фактура – типові риси сучасних будинків. На такі, сподіваємось, мешканцям не захочеться вчепити супутникову антену чи кондиціонер.
5. Відпочинок на власному подвір’ї
Якщо раніше на подвір’ї приватного будинку традиційно закладали фруктовий сад, то тепер вимоги до облаштування простору суворіші.
Популярним стало будівництво терас. Місця для релаксу після важкого робочого дня, а також пікніків з друзями на вихідних. Зручно, якщо виходів на терасу одразу два: з вітальні і кухні. Останнє суттєво спрощує організацію застілля, адже тарілки непотрібно далеко носити.
Також тераси почали накривати дахом і облаштовувати на них каміни.
6. Дах теж може бути місцем для відпочинку
Ще одну можливість для дозвілля дають пласкі дахи, які теж набирають популярності. Раніше двосхила крівля вважалась єдино правильним варіантом. Здавалось, що плаский обов’язково протікатиме. І це правда, якщо мова йде про руберойд. Але технології не стоять на місці. Тепер пласкі дахи можна вкривати полімерною мембраною, яка не пропускає воду. Тому на даху можна засмагати, смажити м’ясо або навіть посіяти газон чи облаштувати сад. До речі, будівництво будинку з пласким дахом дешевше, ніж з похилим.
7. Громадські зони у житлових комплексах
Часи, коли усю вільну землю біля будинків, заганяли в асфальт поступово відходять в минуле. Принаймні, це стосується заміської забудови. Там забудовники все частіше облаштовують парки і сквери, дитячі та спортивні майданчики. Також на території житлових комплексів відкривають кафе, магазини, салони краси, дитячі садки. Усе для того, щоб мешканці мали всю необхідну інфраструктуру на місці.
8. Економія та енергоефективність – перед усім
Утеплення фасадів, дахів, встановлення енергоефективних склопакетів – це вже навіть не тренд, а вимога часу. З нового – люди почали встановлювати теплові насоси. Ці пристрої перекачують розсіяну теплову енергію повітря, ґрунту чи води в будинок. Річ дорога, а тому поки малопопулярна. Але держава дає дотації на купівлю теплових насосів, тож з часом в Україні їх може бути більше.
Натомість від камінів в будинках почали відмовлятись. Все-таки з ними багато мороки, а практичної користі небагато.
9. Більше сонячного світла в будинку
Панорамні вікна від підлоги до стелі – більше не мрія, підглянута в модних журналах, а реальність. Дедалі більше українців роблять у своїх будинках і квартирах саме такі. Так, дві, а то й три скляні стіни в помешканні – не найкращий варіант з точки зору енергоефективності, адже скло пропускає назовні більше тепла, ніж цегла.
Однак, високі та мансардні вікна можуть стати гарною альтернативою. Продумане штучне освітлення – це добре, але сонячне воно не замінить. Все-таки приємніше прокидатись від справжнього проміння.
10. Гнучке планування
Цегляна стіна – далеко не єдиний спосіб відмежування різних зон у помешканні. Рухомі перегородки дозволяють змінювати планування, хоч щодня, створюючи більші та менші зони під певні потреби. Можна об’єднати кухню з вітальнею, зробивши кухню-студію, а можна навпаки розділити. Можна відмежувати робочі зони від відпочинкових або з’єднати їх, якщо, наприклад, додому прийшло багато гостей.
11. Більше ванних кімнат
Один санвузол для усієї родини тепер не дуже актуальний. Більшість намагається робити, принаймні, два. Один – лише для чоловіка і дружини з входом зі спальні, інший – для дітей і гостей. Хоча, дехто облаштовує одразу три ванні кімнати.
12. Речі зберігаються не у шафах
Гардеробна кімната – фактично обов’язковий елемент планування сучасного будинку. Туди складається все – від одягу до гладильних дошок, молотків та швабри. Громіздкі шафи непотрібні, лише – полиці.
13. Масивні люстри вже не в моді
Одна люстра посеред кімнати давно неактуальна. Все частіше у сучасних помешканнях роблять точкове освітлення, яке і економити дозволяє, і підсвічувати саме те, що потрібно у цей момент.
14. Більше кольорів, менше – рівних поверхонь
У моді – різнокольорові інтер’єри. Помаранчевий, блакитний, фіолетовий, м’ятний, малиновий все частіше з’являються на стінах квартир і будинків. Однак, кольори не яскраві, а «запилені». Тренду на яскраві відтінки «вирви око» зараз немає.
Дизайнери радять робити акценти і не фарбувати усю кімнату в один колір – лише окремі стіни. Якщо шпалери, то краще обирати однотонні.
Щодо поверхонь, то ідеально рівні стіни – тепер не єдиний можливий варіант. Відкрита цегла, панелі і навіть піноблоки, пофарбована штукатурка – добре вписуються у сучасні інтер’єри.
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