вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО

На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
6-го квітня у Нововолинську на вулиці Автобусній скутер злетів у кювет.

ДТП трапилася близько 16:00 поблизу автостанції, повідомляє БУГ.

Як повідомили очевидці, чоловік рухався трасою на великій швидкості та не впорався з керуванням.

На місце приїхала “швидка”, скутериста госпіталізували.

На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Нововолинськ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Топ-3 дієт, які допоможуть схуднути до літа
Сьогодні, 20:40
Весняні овочі на луцькому ринку: скільки коштують і чи безпечні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55
Україна з неба: зняли вражаюче відео про Волинь
Сьогодні, 19:34
Назвали 14 сучасних трендів комфортного житла*
Сьогодні, 19:11
Схожі новини
У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист
02 січень, 14:16
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
02 січень, 11:31
У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову У Нововолинську автівка на смерть збила велосипедиста: чоловікові відірвало голову
02 січень, 10:21
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
06 вересень, 2018, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
 1
Президент нагородив українських моряків, які перебувають в полоні Росії
Сьогодні, 21:19
 0
Топ-3 дієт, які допоможуть схуднути до літа
Сьогодні, 20:40
 0
Весняні овочі на луцькому ринку: скільки коштують і чи безпечні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
 0
На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55
 0
Медіа
відео
1/8