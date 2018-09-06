На Волині чоловік на скутері на великій швидкості злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО





ДТП трапилася близько 16:00 поблизу автостанції, повідомляє



Як повідомили очевидці, чоловік рухався трасою на великій швидкості та не впорався з керуванням.



На місце приїхала “швидка”, скутериста госпіталізували.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го квітня у Нововолинську на вулиці Автобусній скутер злетів у кювет.ДТП трапилася близько 16:00 поблизу автостанції, повідомляє БУГ Як повідомили очевидці, чоловік рухався трасою на великій швидкості та не впорався з керуванням.На місце приїхала “швидка”, скутериста госпіталізували.

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