Весняні овочі на луцькому ринку: скільки коштують і чи безпечні. ВІДЕО





Адже ціни на овочі у порівнянні з минулим роком зросли удвічі, йдеться у сюжеті



Втриматися, аби щось не придбати на ринку, справді дуже важко. Огірки, помідори, редиска, перець чи капуста – тут є все.



Огірки та помідори – від 50-ти до 65-ти гривень за кілограм. За болгарський перець просять сотню. Редиска найдешевша: пучок коштує 13 гривень а 100 грамів – 6 грн.



Лабораторний фахівець Валентина Твердохліб розповіла, що поки перевищень нітратів в овочах не фіксували. Однак, із її слів, огірки, помідори зараз йдуть від тепличних господарств. Саме їх власники надають відповідні документи, де вказують вміст нітратів. Кожне господарство, мовляв, має власну лабораторію, у якій і проводить усі необхідні аналізи.



Зрештою, перед тим, як вживати такі овочі, про всяк випадок треба за годину-дві до вживання замочити їх у холодній воді. Або ж, як варіант, придбати ручний нітрат-тестер, який допоможе визначити шкідливість продукту. Щоправда, задоволення це не з дешевих і обійдеться вам у півтори-дві тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весна – час природної вітамінізації. Придбати овочі, фрукти та різну городину в місті – не проблема. Прилавки ринків та супермаркетів вгинаються від різноманіття, аби, як кажуть, грошей вистачило.Адже ціни на овочі у порівнянні з минулим роком зросли удвічі, йдеться у сюжеті Сфери.ТВ Втриматися, аби щось не придбати на ринку, справді дуже важко. Огірки, помідори, редиска, перець чи капуста – тут є все.Огірки та помідори – від 50-ти до 65-ти гривень за кілограм. За болгарський перець просять сотню. Редиска найдешевша: пучок коштує 13 гривень а 100 грамів – 6 грн.Лабораторний фахівецьрозповіла, що поки перевищень нітратів в овочах не фіксували. Однак, із її слів, огірки, помідори зараз йдуть від тепличних господарств. Саме їх власники надають відповідні документи, де вказують вміст нітратів. Кожне господарство, мовляв, має власну лабораторію, у якій і проводить усі необхідні аналізи.Зрештою, перед тим, як вживати такі овочі, про всяк випадок треба за годину-дві до вживання замочити їх у холодній воді. Або ж, як варіант, придбати ручний нітрат-тестер, який допоможе визначити шкідливість продукту. Щоправда, задоволення це не з дешевих і обійдеться вам у півтори-дві тисячі гривень.

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