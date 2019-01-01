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Весняні овочі на луцькому ринку: скільки коштують і чи безпечні. ВІДЕО

Весняні овочі на луцькому ринку: скільки коштують і чи безпечні. ВІДЕО
Весна – час природної вітамінізації. Придбати овочі, фрукти та різну городину в місті – не проблема. Прилавки ринків та супермаркетів вгинаються від різноманіття, аби, як кажуть, грошей вистачило.

Адже ціни на овочі у порівнянні з минулим роком зросли удвічі, йдеться у сюжеті Сфери.ТВ.

Втриматися, аби щось не придбати на ринку, справді дуже важко. Огірки, помідори, редиска, перець чи капуста – тут є все.

Огірки та помідори – від 50-ти до 65-ти гривень за кілограм. За болгарський перець просять сотню. Редиска найдешевша: пучок коштує 13 гривень а 100 грамів – 6 грн.

Лабораторний фахівець Валентина Твердохліб розповіла, що поки перевищень нітратів в овочах не фіксували. Однак, із її слів, огірки, помідори зараз йдуть від тепличних господарств. Саме їх власники надають відповідні документи, де вказують вміст нітратів. Кожне господарство, мовляв, має власну лабораторію, у якій і проводить усі необхідні аналізи.

Зрештою, перед тим, як вживати такі овочі, про всяк випадок треба за годину-дві до вживання замочити їх у холодній воді. Або ж, як варіант, придбати ручний нітрат-тестер, який допоможе визначити шкідливість продукту. Щоправда, задоволення це не з дешевих і обійдеться вам у півтори-дві тисячі гривень.


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Теги: овочі, ринок, весна, Луцьк
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