Волинські сапери розповіли про особливості та небезпеки своєї професії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
Віталій Гаврилюк вже три роки працює у групі піротехнічних робіт. Розповідає, що захищати життя людей мріяв ще з дитинства, тому і обрав цю небезпечну професію.
Таких як він у Луцьку ще 11, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Сапери не лише розміновують, але й постійно інформують людей, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Натомість волиняни розповідають їм, де найчастіше знаходять боєприпаси.
Віталій вважає, що справжній сапер повинен бути сміливим, рішучим, але не позбавленим відчуття страху. Каже, що остерігатися в їхній професії – обов’язково.
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Таких як він у Луцьку ще 11, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Сапери не лише розміновують, але й постійно інформують людей, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Натомість волиняни розповідають їм, де найчастіше знаходять боєприпаси.
Віталій вважає, що справжній сапер повинен бути сміливим, рішучим, але не позбавленим відчуття страху. Каже, що остерігатися в їхній професії – обов’язково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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