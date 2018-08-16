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Волинські сапери розповіли про особливості та небезпеки своєї професії. ВІДЕО

Волинські сапери розповіли про особливості та небезпеки своєї професії. ВІДЕО
Віталій Гаврилюк вже три роки працює у групі піротехнічних робіт. Розповідає, що захищати життя людей мріяв ще з дитинства, тому і обрав цю небезпечну професію.

Таких як він у Луцьку ще 11, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Сапери не лише розміновують, але й постійно інформують людей, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Натомість волиняни розповідають їм, де найчастіше знаходять боєприпаси.

Віталій вважає, що справжній сапер повинен бути сміливим, рішучим, але не позбавленим відчуття страху. Каже, що остерігатися в їхній професії – обов’язково.


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Теги: сапери, піротехніки, вибухівка, ДСНС
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