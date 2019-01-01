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7 квітня на Волині: гортаючи календар

7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження засновник луцької ІТ-компанії "Ідейл" Вадим Махомед (на фото).

Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук.

Іменинники цього дня – Тихін, Ганна, Василь, Гаврило.

Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Сьогодні – свято Благовіщення. У цей день Ангел Господній доніс Марії благу звістку про народження Сина Свого Ісуса. Рівно через 9 місяців – 7 січня – відзначають Різдво Христове.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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