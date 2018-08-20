До Луцька привезли виставку ікон, які намалювали атовці. ВІДЕО
06 квітень, 23:36
Терапія з пензлями в руках. До Луцька привезли виставку сакральних картин учасників бойових дій на Сході України. Чоловіки нині лікуються, адже зазнали і фізичних, і психологічних травм. І малювання допомагає їм у цьому.
Роботи до обласного центру привіз боєць Руслан Кашаюк. Чоловік сам пройшов цей шлях. Тому знає, як знайти підхід до кожного з воїнів АТО. Про це повідомляє 12 канал.
Виставку у Луцьку благословив військовий капелан Михайло Бучак. Також він подякував Руслану за його добрі справи.
Роботи бійців не звичайні, адже це ікони. Чоловіки кажуть – у такий спосіб вони отримують душевний спокій. Військовий побратим Владислав Зборовський вважає, що займатись творчістю, допомагати пораненим народитись вдруге – неабияк цінно і важливо.
До створення картин долучились і близькі воїнів, адже декому через важкі травми важко тримати пензель у руках. Експонати можна побачити в обласній бібліотеці для юнацтва.
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Роботи до обласного центру привіз боєць Руслан Кашаюк. Чоловік сам пройшов цей шлях. Тому знає, як знайти підхід до кожного з воїнів АТО. Про це повідомляє 12 канал.
Виставку у Луцьку благословив військовий капелан Михайло Бучак. Також він подякував Руслану за його добрі справи.
Роботи бійців не звичайні, адже це ікони. Чоловіки кажуть – у такий спосіб вони отримують душевний спокій. Військовий побратим Владислав Зборовський вважає, що займатись творчістю, допомагати пораненим народитись вдруге – неабияк цінно і важливо.
До створення картин долучились і близькі воїнів, адже декому через важкі травми важко тримати пензель у руках. Експонати можна побачити в обласній бібліотеці для юнацтва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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