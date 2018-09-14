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Завдали 13 ножових поранень: на Волині напали на сина селищного голови – просять допомогти

Завдали 13 ножових поранень: на Волині напали на сина селищного голови – просять допомогти
У ніч проти 6 квітня невідомі напали та завдали 13 ножових поранень сину локачинського селищного голови Богдана Іуса.

Про це у facebook повідомляє Василь Гут.

Зокрема, він оприлюднив повідомлення брата пораненого хлопця із закликом допомогти.

"Це повідомлення правдиве, сталася біда в Локачинського селищного голови Богдана Іуса, його син потерпів звірячого нападу в результаті чого отримав 13 ножових поранень та вже переніс 2 операції в Києві.

Всіх небайдужих до людського горя прошу допомогти, я свій грошовий внесок вже зробив і закликаю зробити це інших", - написав Василь Гут.

Завдали 13 ножових поранень: на Волині напали на сина селищного голови – просять допомогти


Допомогти можна за наступними реквізитами:

Іус Ірина Анатоліївна (мама пораненого хлопця)
4149 4996 4950 3230

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Теги: Богдан Іус, поранення, син, допомога, Локачі
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Коментарі 1
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люди не вірте це розвод чесно
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