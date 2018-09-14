Завдали 13 ножових поранень: на Волині напали на сина селищного голови – просять допомогти

Богдана Іуса.



Про це у Василь Гут.



Зокрема, він оприлюднив повідомлення брата пораненого хлопця із закликом допомогти.



"Це повідомлення правдиве, сталася біда в Локачинського селищного голови Богдана Іуса, його син потерпів звірячого нападу в результаті чого отримав 13 ножових поранень та вже переніс 2 операції в Києві.



Всіх небайдужих до людського горя прошу допомогти, я свій грошовий внесок вже зробив і закликаю зробити це інших", - написав Василь Гут.







Допомогти можна за наступними реквізитами:



Іус Ірина Анатоліївна (мама пораненого хлопця)

4149 4996 4950 3230

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч проти 6 квітня невідомі напали та завдали 13 ножових поранень сину локачинського селищного головиПро це у facebook повідомляєЗокрема, він оприлюднив повідомлення брата пораненого хлопця із закликом допомогти."Це повідомлення правдиве, сталася біда в Локачинського селищного голови Богдана Іуса, його син потерпів звірячого нападу в результаті чого отримав 13 ножових поранень та вже переніс 2 операції в Києві.Всіх небайдужих до людського горя прошу допомогти, я свій грошовий внесок вже зробив і закликаю зробити це інших", - написав Василь Гут.Допомогти можна за наступними реквізитами:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію