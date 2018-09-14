Завдали 13 ножових поранень: напали на сина селищного голови з Волині – просять допомогти
06 квітень, 22:21
У ніч проти 6 квітня невідомі напали та завдали 13 ножових поранень сину локачинського селищного голови Богдана Іуса.
Про це у facebook повідомляє Василь Гут.
Зокрема, він оприлюднив повідомлення брата пораненого хлопця із закликом допомогти.
"Це повідомлення правдиве, сталася біда в Локачинського селищного голови Богдана Іуса, його син потерпів звірячого нападу в результаті чого отримав 13 ножових поранень та вже переніс 2 операції в Києві.
Всіх небайдужих до людського горя прошу допомогти, я свій грошовий внесок вже зробив і закликаю зробити це інших", - написав Василь Гут.
Допомогти можна за наступними реквізитами:
Іус Ірина Анатоліївна (мама пораненого хлопця)
4149 4996 4950 3230
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Про це у facebook повідомляє Василь Гут.
Зокрема, він оприлюднив повідомлення брата пораненого хлопця із закликом допомогти.
"Це повідомлення правдиве, сталася біда в Локачинського селищного голови Богдана Іуса, його син потерпів звірячого нападу в результаті чого отримав 13 ножових поранень та вже переніс 2 операції в Києві.
Всіх небайдужих до людського горя прошу допомогти, я свій грошовий внесок вже зробив і закликаю зробити це інших", - написав Василь Гут.
Допомогти можна за наступними реквізитами:
Іус Ірина Анатоліївна (мама пораненого хлопця)
4149 4996 4950 3230
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
люди не вірте це розвод чесно
не смійте так говорити!це ПРАВДА!це мій брат !ВІН у реанімації!!!!
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