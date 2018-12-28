На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув
Сьогодні, 00:31
У Київській області на трасі поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького сьогодні вранці на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry.
Місцева поліція виявила іномарку в кюветі з загиблим у ній водієм, - пишуть Факти.
Згодом вдалося встановити, що у салоні Toyota Camry під керуванням 42-річного чоловіка, яка рухалася по трасі Київ-Переяслав-Хмельницький на швидкості 150 км/год, стався вибух, в результаті якого водій загинув на місці.
Після вибуху машина з’їхала у кювет та врізалася у дерево.
У водія виявили травматичну ампутацію правої руки, а в салоні – фрагменти корпусу гранати РГД-5.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок.
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Місцева поліція виявила іномарку в кюветі з загиблим у ній водієм, - пишуть Факти.
Згодом вдалося встановити, що у салоні Toyota Camry під керуванням 42-річного чоловіка, яка рухалася по трасі Київ-Переяслав-Хмельницький на швидкості 150 км/год, стався вибух, в результаті якого водій загинув на місці.
Після вибуху машина з’їхала у кювет та врізалася у дерево.
У водія виявили травматичну ампутацію правої руки, а в салоні – фрагменти корпусу гранати РГД-5.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок.
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