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На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув

На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув
У Київській області на трасі поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького сьогодні вранці на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry.

Місцева поліція виявила іномарку в кюветі з загиблим у ній водієм, - пишуть Факти.

Згодом вдалося встановити, що у салоні Toyota Camry під керуванням 42-річного чоловіка, яка рухалася по трасі Київ-Переяслав-Хмельницький на швидкості 150 км/год, стався вибух, в результаті якого водій загинув на місці.

На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув


Після вибуху машина з’їхала у кювет та врізалася у дерево.

У водія виявили травматичну ампутацію правої руки, а в салоні – фрагменти корпусу гранати РГД-5.

На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув


Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок.

На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув

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Теги: граната, вибух, чоловік, авто, поліція
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